El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina generó múltiples reacciones por parte de sus ahora ex compañeros en la Albiceleste, además del mundo en general.

La ola de reacciones al retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, combinan la tristeza, el agradecimiento y la conmoción generalizada.

Messi comunicó su decisión en Instagram, expresando que tras la reciente final del Mundial de 2026 y el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, sentía que había llegado el momento de dar un paso al costado tras vaciarse por completo.

El mensaje de Landro Paredes a Lionel Messi

Las reacciones al adiós de Lionel Messi a la Selección Argentina

Las reacciones más sentidas al adiós de Lionel Messi a la Selección Argentina llegaron de sus compañeros.

Así, Ángel Di María expresó una gratitud profunda en sus redes sociales: “Vamos a estarte agradecidos toda la vida por ser argentino, por haber llevado a la Argentina a lo alto del mundo”.

Di María destacó la elección de Messi para defender la camiseta Albiceleste por encima de la opción de jugar para España.

Leandro Paredes, el mediocampista y campeón del mundo le dedicó unas sentidas palabras a Lionel Messi.

“Gracias por absolutamente todo. Sos y serás siempre el más grande de todos. Te amamos capitán” Leandro Paredes, seleccionado de Argentina

Mensaje de Rodrigo de Paul para Lionel Messi

Figuras como Rodrigo de Paul y Nicolás Tagliafico inundaron las redes sociales reconociendo el liderazgo humano, sacrificio y la entrega incondicional de Lionel Messi por Argentina.

“Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para no abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias” Rodrigo de Paul

Otras reacciones al retiro de Lionel Messi

Javier Milei, presidente de Argentina, también reaccionó en sus plataformas oficiales publicando una foto de Messi de espaldas con el dorsal 10 y el mensaje: “¡¡¡Muchas gracias HOMBRE IMPOSIBLE...!!!”.

La CONMEBOL rindió un homenaje inmediato agradeciendo el monumental legado de Lionel Messi.

Asimismo, instituciones históricas del fútbol argentino como River Plate se sumaron a los mensajes de despedida resaltando la tercera estrella bordada en Catar.