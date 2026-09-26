Puebla vs Rayadas continúan la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 27 de septiembre a las 12 horas por Youtube.

  • Partido: Puebla vs Rayadas
  • Fase: Jornada 9 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
  • Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: Youtube

Puebla vs Rayadas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA?

El domingo 27 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA con el partido Puebla vs Rayadas.

Puebla vs Rayadas: Horario del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 12 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Puebla vs Rayadas de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Puebla vs Rayadas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA?

El partido Puebla vs Rayadas podrá verse a través de la señal de Youtube.

  • Partido: Puebla vs Rayadas
  • Fase: Jornada 9 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
  • Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: Youtube