Puebla vs Rayadas continúan la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 27 de septiembre a las 12 horas por Youtube.
- Partido: Puebla vs Rayadas
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Youtube
Puebla vs Rayadas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA?
El domingo 27 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA con el partido Puebla vs Rayadas.
Puebla vs Rayadas: Horario del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 12 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Puebla vs Rayadas de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Puebla vs Rayadas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA?
El partido Puebla vs Rayadas podrá verse a través de la señal de Youtube.
- Partido: Puebla vs Rayadas
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Youtube