La posibilidad de ver a Lionel Messi en el Estadio Universitario comienza a generar expectativa entre los aficionados de Tigres.

Un reporte surgido en Monterrey apunta a que Inter Miami podría disputar un partido amistoso en febrero de 2027 como parte de una eventual gira de despedida del astro argentino.

Aunque no existe confirmación oficial, la versión ha despertado interés por lo que podría significar uno de los últimos encuentros de Lionel Messi como futbolista profesional en una de las plazas más emblemáticas de México.

¿Qué tiene que hacer Tigres para que Lionel Messi juegue en el Estadio Universitario?

De acuerdo con lo compartido en el programa regio, el partido formaría parte de una posible gira de Inter Miami durante el 2027, y tendría como principal atractivo la presencia de Lionel Messi.

La propuesta, según la información revelada, implicaría para Tigres un pago de 5 millones de dólares para concretar el compromiso y llevar al conjunto de Inter Miami al Volcán.

Así, hasta el momento se trata de una versión periodística y no existe confirmación oficial de Tigres ni de Inter Miami sobre la realización del partido.

De concretarse, sería una nueva oportunidad para que el público mexicano pueda ver en acción a Messi en territorio nacional y, en este caso, en uno de los estadios más emblemáticos del futbol mexicano.

El Inter Miami de Messi de Messi ganó a Cruz Azul el Campeones Cup 2026 (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Lionel Messi se acerca al adiós del futbol

Lionel Messi no ha anunciado una fecha tentativa para retirarse del futbol, lo que sí confirmó es su despedida de la Selección Argentina.

Este miércoles 16 de septiembre, a sus 39 años, Messi ganó el Campeones Cup 2026 a Cruz Azul, anotando un gol y dando una asistencia.