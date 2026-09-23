A dos meses de la final del Mundial 2026, arranca este jueves 24 de septiembre de 2026 una nueva Fecha FIFA que dará la última oportunidad de ver a Lionel Messi jugar con la Selección de Argentina.

En sus respectivos frentes, Kylian Mbappé y Lamine Yamal vuelven a la acción antes de que se anuncie el Balón de Oro.

Mientras que Cristiano Ronaldo seguirá su camino rumbo a los mil goles en su carrera.

La despedida de Messi de la Selección de Argentina tras el Mundial 2026

Lionel Messi se robará los reflectores en la Fecha FIFA, luego de anunciar su retiro de la selección de su país, por lo que se despedirá el 6 de octubre en partido amistoso de Argentina vs Benín en Buenos Aires.

El retiro de Messi no es sorpresivo, aún pese al gran Mundial 2026 en el que llegó a la final con la Selección de Argentina., por lo que decir adiós en su país será climático.

Aunque Messi sigue activo, su retiro de la Selección Argentina ha provocado muchas reacciones (Jess Stiles / Jess Stiles/ZUMA Press Wire/dpa)

Mbappé y Lamine Yamal, con la mente en el Balón de Oro

A la par del retiro de Messi a nivel selección nacional, las nuevas estrellas del futbol mundial, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, favoritos para ganar el Balón de Oro, intentarán dar un golpe mediático con buenas actuaciones en la Fecha FIFA.

Mbappé, quien estableció un nuevo récord como el máximo anotador en la historia del Mundial, con 22 goles, liderará a Francia en su vista a Turquía el viernes 25 de septiembre en la Nations League.

España de Lamine Yamal, campeón del mundo en 2026, se meterá a la cancha de Wembley para enfrentar a Inglaterra, el sábado 26 de septiembre.

Lamine Yamal y Kylian Mbappé pelean por el Balón de Oro (MexSport via Firo Sportphoto / MexSport via Firo Sportphoto)

El eterno Cristiano Ronaldo sigue en busca del gol mil en su carrera

Cristiano Ronaldo no ganará un Mundial en su carrera como futbolista, la última oportunidad fue en el Mundial 2026, pero aún tiene retos por cumplir.

CR7 suma 979 goles en su carrera, cada más cerca de los mil goles en su carrera y el jueves 24 de septiembre buscará aumentar su cuenta en su cancha ante Gales.