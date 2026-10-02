El Manchester City presentó un recurso de apelación contra el veredicto de la Premier League que lo declaró culpable de 114 cargos relacionados con irregularidades financieras.

A través de su equipo jurídico, el club inglés ingresó la documentación oficial ante el presidente del Panel Judicial de la Premier League, argumentando que la resolución contiene “errores materiales evidentes de derecho, de principio y de hecho”.

En un comunicado, el Manchester City reafirmó su inocencia y aseguró poseer un “amplio conjunto de pruebas irrefutables” para revertir la condena por presuntamente haber inflado sus ingresos comerciales y patrocinios entre 2009 y 2018.

El Manchester City Football Club confirma que el jueves 1 de octubre de 2026, el club presentó su recurso de apelación contra la opinión de la Comisión de la Premier League, en relación con el asunto disciplinario de la Premier League." Manchester City

Pep Guardiola durante su paso como entrenador del Manchester City

El Manchester City reitera su inocencia ante decisión de la Premier League

El Manchester City reiteró que es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League, y dijo que existe un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso.

Seguiremos respetando el debido proceso y, necesariamente, estamos limitados en lo que podemos decir hasta que concluyan todos los procedimientos." Manchester City

Lo que viene tras la apelación del Manchester City

Según el reglamento de la Premier League, la apelación detiene por ahora la ejecución de cualquier sanción inmediata contra el Manchester City por irregularidades financieras.

Se espera una revisión del expediente que podría extenderse por 12 semanas, en la que un comité de apelación independiente analizará minuciosamente toda la documentación presentada por el Manchester City.

Se llevarán a cabo una serie de audiencias privadas y confidenciales en las que las partes presentarán sus argumentos definitivos.

El veredicto final podría darse en las primeras semanas del año 2027.