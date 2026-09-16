Lionel Messi tendrá su despedida con Argentina el martes 6 de octubre de 2026 en el Estadio Monumental de River Plate.

Mediante un video en redes, el presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, confirmó que tras chalar con Lionel Scaloni decidió invitar a Messi para su último juego con la Albiceleste.

“A todos los hinchas de la Selección Argentina, a todos los argentinos y argentinas, quiero comunicarles que después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi para que pueda tener la despedida que realmente se merece el día 6 de octubre acá, en la Argentina.” Claudio “Chiqui” Tapia, presidente AFA

Partido de despedida de Lionel Messi con Argentina será contra la selección de Benín

El partido de despedida de Lionel Messi con Argentina será contra la Selección de Benín que juega en la Confederación Africana de Fútbol.

Al encuentro que significa “el último tango” del futbolista del Inter Miami, también fueron invitados todos los jugadores que lograron el campeonato del mundo con Argentina en Qatar 2022, junto a sus familias, para acompañar a su capitán.

De acuerdo con la AFA, tanto Rodrigo De Paul como Giovani Lo Celso participarán únicamente en el encuentro del adiós a Messi.

Tras anunciar su retiro de la Selección de Argentina el pasado 31 de agosto, Lionel Messi volverá a portar la playera de su país para despedirse de todos su fans.

Previo a su partido contra Benín, la Albiceleste sostendrá un par de juegos amistosos durante la fecha FIFA.

El miércoles 30 de septiembre se medirá ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes.

Posteriormente, el sábado 3 de octubre, en el Monumental de River Plate se enfrentarán contra Burkina Faso.