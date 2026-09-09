La despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina podría no haber terminado todavía.

Aunque el capitán albiceleste anunció su retiro internacional tras el Mundial de 2026, reportes desde Argentina señalan que la AFA analiza convocarlo nuevamente para la próxima fecha FIFA con el objetivo de rendirle un homenaje oficial ante la afición.

La intención sería que el campeón del mundo dispute uno o más encuentros de despedida antes de cerrar definitivamente su etapa con la selección de Argentina.

Por ahora, ni los rivales ni las fechas de los posibles partidos de Lionel Messi con la Selección Argentina han sido confirmados.

Lionel Messi tendría partidos de despedida con la Selección Argentina

El 31 de agosto de 2026, el futbolista campeón del mundo en Qatar 2022, Lionel Messi, anunció su retiro de la Selección Argentina tras obtener el subcampeonato en el Mundial 2026.

Tras 21 años vistiendo la casaca albiceleste, Lionel Messi señaló que su ciclo deportivo en la escuadra nacional ha llegado a su fin, sin embargo, la AFA tendría otros planes.

Lo anterior debido a que se reveló que a pesar del retiro de ‘la Pulga’, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene la intención de convocar al 10 para la próxima fecha FIFA.

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

La información que ha comenzado a circular refiere que el plan de la AFA es llamar una vez más a Lionel Messi para que tenga una despedida ante su público en Argentina.

Incluso, dado Queen la siguiente fecha FIFA se contemplan 2 encuentros del 21 de septiembre hasta el 6 de octubre, trasciende que el capitán tendría 2 partidos de despedida.

¿Contra quién jugará Lionel Messis sus últimos partidos con Argentina?

Luego de la conclusión del Mundial 2026 tras la final en la que España se impuso a Argentina por la mínima, las selecciones nacionales volverán a tener actividad en la próxima fecha FIFA.

Será del 21 de septiembre al 6 de octubre cuando los equipos nacionales disputen partidos amistosos de preparación de cara al inicio de los respectivos torneos continentales en todo el mundo.

A pesar de la proximidad de la fecha FIFA, distintas selecciones no han confirmado sus encuentros, como el caso de Argentina que tampoco ha definido las fechas de los partidos que jugará.

Lionel Messi (Ricardo Mazalán / AP Photo/Ricardo Mazalán)

Reportes preliminares indican que la selección albiceleste — que jugará sus 2 partidos en Argentina— se enfrentaría a 2 equipos africanos: Burkina Faso y Benín.

Sin embargo, hasta el momento no se han confirmado a los rivales con los que Lionel Messi tendría su despedida oficial de la Selección Argentina tras anunciar su retiro.