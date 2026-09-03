El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina sigue provocando reacciones, así que, todos los partidos de las competiciones masculinas y femeninas del fútbol de Argentina se detendrán para brindar un minuto de aplausos al “10″.

Un homenaje del futbol argentino para Lionel Messi tras tomar su decisión de retirarse de la selección nacional.

¿Cómo será el homenaje a Messi en los partidos del fútbol argentino?

El homenaje en los partidos del futbol argentino para Messi, ocurrirá cuando los árbitros detengan el juego que les fue asignado a los 10 minutos de tiempo corrido, esto durante la próxima fecha del torneo Clausura.

Las otras ligas masculinas y femeninas de Argentina se unirán al homenaje a Messi, en reconocimiento a la trayectoria de La Pulga con el equipo nacional, anunció la Asociación del Fútbol Argentino el miércoles por la noche.

Haber elegido el minuto 10 es una referencia al número que utilizó Messi con la Selección Argentina.

Este miércoles se adelantó el homenaje durante el partido entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield por los octavos de final de la Copa Argentina.

Lionel Messi con su familia tras ganar el Mundial de Catar 2022. (@AntonelaRoccuzzzo10 )

El sorpresivo retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina

Lionel Messi, de 39 años, anunció el lunes 31 de agosto de 2026 su retiro de la Selección Argentina tras 21 años de hacerlo.

Messi llevó a la Selección Argentina al título del Mundial en 2022, además de disputar otras dos finales mundialistas.

Es el jugador con más presencias con la selección, con 207 partidos, y también es su máximo goleador, con 125 tantos anotados.