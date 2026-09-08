Lionel Messi, Lamine Yamal y Kylian Mbappé destacan en la lista revelada por France Football de 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026.

Lionel Messi y Lamine Yamal, finalistas del Mundial 2026 con sus respectivas selecciones, además de Kylian Mbappé encabezan un listado en el que aparecen jugadores de la talla de Rodri y Vinícius Jr.

La ceremonia de premiación tendrá lugar en el teatro The London Palladium de Londres, Inglaterra, el próximo 26 de octubre de 2026.

Esta es la lista de 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026:

  1. Achraf Hakimi
  2. Bruno Fernandes
  3. Dayot Upamecano
  4. Declan Rice
  5. Erling Haaland
  6. Fabián Ruiz
  7. Ferran Torres
  8. Gabriel
  9. Harry Kane
  10. João Neves
  11. Jude Bellingham
  12. Julián Quiñones
  13. Khvicha Kvaratskhelia
  14. Kylian Mbappé
  15. Lamine Yamal
  16. Lautaro Martínez
  17. Lionel Messi
  18. Luis Díaz
  19. Marc Cucurella
  20. Marquinhos
  21. Michael Olise
  22. Nuno Mendes
  23. Ousmane Dembélé
  24. Pau Cubarsí
  25. Rodri
  26. Sadio Mané
  27. Vinicius Jr.
  28. Vitinha
  29. William Saliba
  30. Willian Pacho

Messi y su último Mundial con la SelecciónArgentina

Lionel Messi, jugador de Inter Miami y la Selección Argentina regresa a la nominación del Balón de Oro 2026, tras llegar con su país a la Final del Mundial 2026.

Messi anotó 8 goles y dio 4 asistencias con 39 años de edad, en la que fue su última Copa del Mundo.

Antonela Roccuzzo con Lionel Messi sus tres hijos.
Lionel Messi con la Selección Argentina (@AntonelaRoccuzzzo10 )

Lamine Yamal, campeón del mundo a los 19 años

Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona y la Selección de España, aparece entre los nominados al Balón de Oro 2026 con apenas 19 años de edad.

Campeón del Mundial 2026 con España, Lamine Yamal también fue nominado al Trofeo Kopa al mejor jugador joven.

España marcha invicto en busca de ganar el campeonato del Mundial 2026
Lamine Yamal en el Mundial 2026 (Gareth Patterson / AP Photo/Gareth Patterson)

Kylian Mbappé, el máximo goleador del Mundial 2026

Kylian Mbappé, figura del Real Madrid y la Selección de Francia, presume sus registros individuales en el Mundial 2026 como su mejor argumento para ganar el Balón de Oro 2026.

Mbappé se coronó como campeón goleador del Mundial 2026 con 10 anotaciones en la delantera de la selección francesa.

El Mundial 2026 tiene goleador: Mbappé gana la Bota de Oro con 10 goles.
Kylian Mbappé fue campeón goleador en el Mundial 2026 (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

Otros cinco jugadores destacados entre los nominados al Balón de Oro 2026

Sin el mismo brillo que Messi, Lamine Yamal y Mbappé, hay otros cinco jugadores destacados en la lista de nominados al Balón de Oro 2026.

  1. Erling Haaland
  2. Harry Kane
  3. Jude Bellingham
  4. Rodri
  5. Vinicius Jr.