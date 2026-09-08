Lionel Messi, Lamine Yamal y Kylian Mbappé destacan en la lista revelada por France Football de 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026.

Lionel Messi y Lamine Yamal, finalistas del Mundial 2026 con sus respectivas selecciones, además de Kylian Mbappé encabezan un listado en el que aparecen jugadores de la talla de Rodri y Vinícius Jr.

La ceremonia de premiación tendrá lugar en el teatro The London Palladium de Londres, Inglaterra, el próximo 26 de octubre de 2026.

Esta es la lista de 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026:

Achraf Hakimi Bruno Fernandes Dayot Upamecano Declan Rice Erling Haaland Fabián Ruiz Ferran Torres Gabriel Harry Kane João Neves Jude Bellingham Julián Quiñones Khvicha Kvaratskhelia Kylian Mbappé Lamine Yamal Lautaro Martínez Lionel Messi Luis Díaz Marc Cucurella Marquinhos Michael Olise Nuno Mendes Ousmane Dembélé Pau Cubarsí Rodri Sadio Mané Vinicius Jr. Vitinha William Saliba Willian Pacho

Messi y su último Mundial con la SelecciónArgentina

Lionel Messi, jugador de Inter Miami y la Selección Argentina regresa a la nominación del Balón de Oro 2026, tras llegar con su país a la Final del Mundial 2026.

Messi anotó 8 goles y dio 4 asistencias con 39 años de edad, en la que fue su última Copa del Mundo.

Lionel Messi con la Selección Argentina (@AntonelaRoccuzzzo10 )

Lamine Yamal, campeón del mundo a los 19 años

Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona y la Selección de España, aparece entre los nominados al Balón de Oro 2026 con apenas 19 años de edad.

Campeón del Mundial 2026 con España, Lamine Yamal también fue nominado al Trofeo Kopa al mejor jugador joven.

Lamine Yamal en el Mundial 2026 (Gareth Patterson / AP Photo/Gareth Patterson)

Kylian Mbappé, el máximo goleador del Mundial 2026

Kylian Mbappé, figura del Real Madrid y la Selección de Francia, presume sus registros individuales en el Mundial 2026 como su mejor argumento para ganar el Balón de Oro 2026.

Mbappé se coronó como campeón goleador del Mundial 2026 con 10 anotaciones en la delantera de la selección francesa.

Kylian Mbappé fue campeón goleador en el Mundial 2026 (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

Otros cinco jugadores destacados entre los nominados al Balón de Oro 2026

Sin el mismo brillo que Messi, Lamine Yamal y Mbappé, hay otros cinco jugadores destacados en la lista de nominados al Balón de Oro 2026.