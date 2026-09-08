La Semana 1 de la NFL inicia este miércoles 9 de septiembre y termina el lunes 14 de septiembre. En total, 16 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en señales como Canal 5, Netflix, FOX, ESPN y Disney.
Miércoles 9 de septiembre
- Patriots vs. Seahawks
Jueves 10 de septiembre
- 49ers vs. Rams
Domingo 13 de septiembre
- Saints vs. Lions
- Buccaneers vs. Bengals
- Ravens vs. Colts
- Browns vs. Jaguars
- Jets vs. Titans
- Bills vs. Texans
- Falcons vs. Steelers
- Bears vs. Panthers
- Packers vs. Vikings
- Dolphins vs. Raiders
- Cardinals vs. Chargers
- Commanders vs. Eagles
- Cowboys vs. Giants
Lunes 14 de septiembre
- Broncos vs. Chiefs
NFL Semana 1: Horario y dónde ver el inicio del partido del miércoles 9 de septiembre
La Semana 1 de la NFL arranca con la visita de los Patriots a Seahawks, el miércoles 9 de septiembre de 2026, a las 18:20 horas por Canal 5, ESPN y Disney.
Así se jugarán los dos partidos de Navidad el sábado 3 de enero.
Patriots vs Seahawks
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026
- Horario: 18:20 horas
- Canal: Canal 5, ESPN y Disney
NFL Semana 1: Horario y dónde ver el partido del jueves 10 de septiembre
La actividad de la Semana 1 de la NFL continúa el jueves 10 de septiembre con el partido 49ers vs Rams, a través de Netflix.
49ers vs Rams
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026
- Horario: 18:35 horas
- Canal: Netflix
NFL Semana 1: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 13 de septiembre
Trece partidos de la Semana 1 de la NFL se juegan el domingo 13 de septiembre, con trasmisiones en Canal 5 y FOX One.
Saints vs. Lions
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Buccaneers vs. Bengals
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: FOX One
Bears vs. Panthers
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Ravens vs. Colts
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Browns vs. Jaguars
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Jets vs Titans
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Bills vs. Texans
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: Canal 5
Falcons vs. Steelers
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: FOX One
Packers vs. Vikings
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Horario: 14:25 horas
- Canal: FOX One
Dolphins vs. Raiders
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Horario: 14:25 horas
- Canal: FOX One
Cardinals vs. Chargers
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Horario: 14:25 horas
- Canal: NFL Game Pass
Commanders vs. Eagles
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Horario: 14:25 horas
- Canal: Canal 5
Cowboys vs. Giants
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Horario: 18:20 horas
- Canal: ESPN y Disney
NFL Semana 1: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 14 de septiembre
El primer Monday Night de la NFL enfrenta a Broncos vs Chiefs el 14 de septiembre a las 18:15 en ESPN y Disney.
Broncos vs. Chiefs
- Semana 1 de la NFL
- Fecha: Lunes 14 de septiembre de 2026
- Horario: 18:15 horas
- Canal: ESPN y Disney