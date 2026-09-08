La Semana 1 de la NFL inicia este miércoles 9 de septiembre y termina el lunes 14 de septiembre. En total, 16 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en señales como Canal 5, Netflix, FOX, ESPN y Disney.

Miércoles 9 de septiembre

Patriots vs. Seahawks

Jueves 10 de septiembre

49ers vs. Rams

Domingo 13 de septiembre

Saints vs. Lions

Buccaneers vs. Bengals

Ravens vs. Colts

Browns vs. Jaguars

Jets vs. Titans

Bills vs. Texans

Falcons vs. Steelers

Bears vs. Panthers

Packers vs. Vikings

Dolphins vs. Raiders

Cardinals vs. Chargers

Commanders vs. Eagles

Cowboys vs. Giants

Lunes 14 de septiembre

Broncos vs. Chiefs

La Semana 1 de la NFL se juega del miércoles 9 al lunes 14 de septiembre (@nflmx)

NFL Semana 1: Horario y dónde ver el inicio del partido del miércoles 9 de septiembre

La Semana 1 de la NFL arranca con la visita de los Patriots a Seahawks, el miércoles 9 de septiembre de 2026, a las 18:20 horas por Canal 5, ESPN y Disney.

Así se jugarán los dos partidos de Navidad el sábado 3 de enero.

Patriots vs Seahawks

Semana 1 de la NFL

Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026

Horario: 18:20 horas

Canal: Canal 5, ESPN y Disney

NFL Semana 1: Horario y dónde ver el partido del jueves 10 de septiembre

La actividad de la Semana 1 de la NFL continúa el jueves 10 de septiembre con el partido 49ers vs Rams, a través de Netflix.

49ers vs Rams

Semana 1 de la NFL

Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026

Horario: 18:35 horas

Canal: Netflix

NFL Semana 1: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 13 de septiembre

Trece partidos de la Semana 1 de la NFL se juegan el domingo 13 de septiembre, con trasmisiones en Canal 5 y FOX One.

Saints vs. Lions

Semana 1 de la NFL

Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: NFL Game Pass

Buccaneers vs. Bengals

Semana 1 de la NFL

Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: FOX One

Bears vs. Panthers

Semana 1 de la NFL

Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: NFL Game Pass

Ravens vs. Colts

Semana 1 de la NFL

Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: NFL Game Pass

Browns vs. Jaguars

Semana 1 de la NFL

Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: NFL Game Pass

Jets vs Titans

Semana 1 de la NFL

Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: NFL Game Pass

Bills vs. Texans

Semana 1 de la NFL

Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: Canal 5

Falcons vs. Steelers

Semana 1 de la NFL

Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026

Horario: 11 horas

Canal: FOX One

Packers vs. Vikings

Semana 1 de la NFL

Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026

Horario: 14:25 horas

Canal: FOX One

Dolphins vs. Raiders

Semana 1 de la NFL

Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026

Horario: 14:25 horas

Canal: FOX One

Cardinals vs. Chargers

Semana 1 de la NFL

Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026

Horario: 14:25 horas

Canal: NFL Game Pass

Commanders vs. Eagles

Semana 1 de la NFL

Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026

Horario: 14:25 horas

Canal: Canal 5

Cowboys vs. Giants

Semana 1 de la NFL

Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026

Horario: 18:20 horas

Canal: ESPN y Disney

NFL Semana 1: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 14 de septiembre

El primer Monday Night de la NFL enfrenta a Broncos vs Chiefs el 14 de septiembre a las 18:15 en ESPN y Disney.

Broncos vs. Chiefs