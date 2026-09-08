La Semana 1 de la NFL inicia este miércoles 9 de septiembre y termina el lunes 14 de septiembre. En total, 16 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en señales como Canal 5, Netflix, FOX, ESPN y Disney.

Miércoles 9 de septiembre

  • Patriots vs. Seahawks

Jueves 10 de septiembre

  • 49ers vs. Rams

Domingo 13 de septiembre

  • Saints vs. Lions
  • Buccaneers vs. Bengals
  • Ravens vs. Colts
  • Browns vs. Jaguars
  • Jets vs. Titans
  • Bills vs. Texans
  • Falcons vs. Steelers
  • Bears vs. Panthers
  • Packers vs. Vikings
  • Dolphins vs. Raiders
  • Cardinals vs. Chargers
  • Commanders vs. Eagles
  • Cowboys vs. Giants

Lunes 14 de septiembre

  • Broncos vs. Chiefs
La Semana 1 de la NFL se juega del miércoles 9 al lunes 14 de septiembre
La Semana 1 de la NFL se juega del miércoles 9 al lunes 14 de septiembre (@nflmx)

NFL Semana 1: Horario y dónde ver el inicio del partido del miércoles 9 de septiembre

La Semana 1 de la NFL arranca con la visita de los Patriots a Seahawks, el miércoles 9 de septiembre de 2026, a las 18:20 horas por Canal 5, ESPN y Disney.

Así se jugarán los dos partidos de Navidad el sábado 3 de enero.

Patriots vs Seahawks

  • Semana 1 de la NFL
  • Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026
  • Horario: 18:20 horas
  • Canal: Canal 5, ESPN y Disney

NFL Semana 1: Horario y dónde ver el partido del jueves 10 de septiembre

La actividad de la Semana 1 de la NFL continúa el jueves 10 de septiembre con el partido 49ers vs Rams, a través de Netflix.

49ers vs Rams

  • Semana 1 de la NFL
  • Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026
  • Horario: 18:35 horas
  • Canal: Netflix

NFL Semana 1: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 13 de septiembre

Trece partidos de la Semana 1 de la NFL se juegan el domingo 13 de septiembre, con trasmisiones en Canal 5 y FOX One.

Saints vs. Lions

  • Semana 1 de la NFL
  • Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Buccaneers vs. Bengals

  • Semana 1 de la NFL
  • Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: FOX One

Bears vs. Panthers

  • Semana 1 de la NFL
  • Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Ravens vs. Colts

  • Semana 1 de la NFL
  • Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Browns vs. Jaguars

  • Semana 1 de la NFL
  • Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Jets vs Titans

  • Semana 1 de la NFL
  • Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Bills vs. Texans

  • Semana 1 de la NFL
  • Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: Canal 5

Falcons vs. Steelers

  • Semana 1 de la NFL
  • Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: FOX One

Packers vs. Vikings

  • Semana 1 de la NFL
  • Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
  • Horario: 14:25 horas
  • Canal: FOX One

Dolphins vs. Raiders

  • Semana 1 de la NFL
  • Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
  • Horario: 14:25 horas
  • Canal: FOX One

Cardinals vs. Chargers

  • Semana 1 de la NFL
  • Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
  • Horario: 14:25 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Commanders vs. Eagles

  • Semana 1 de la NFL
  • Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
  • Horario: 14:25 horas
  • Canal: Canal 5

Cowboys vs. Giants

  • Semana 1 de la NFL
  • Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
  • Horario: 18:20 horas
  • Canal: ESPN y Disney

NFL Semana 1: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 14 de septiembre

El primer Monday Night de la NFL enfrenta a Broncos vs Chiefs el 14 de septiembre a las 18:15 en ESPN y Disney.

Broncos vs. Chiefs

  • Semana 1 de la NFL
  • Fecha: Lunes 14 de septiembre de 2026
  • Horario: 18:15 horas
  • Canal: ESPN y Disney