Desde hace varios meses se rumora que Jacqueline Bracamontes se estaría divorciando de Martín Fuentes tras 14 años de matrimonio.
La revista TVNotas asegura que Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes enfrentan una crisis matrimonial, ya que la pareja no ha podido separar sus momentos como matrimonio de los de familia.
¿Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes se divorcian? Esto se sabe
Tras 14 años de matrimonio, Jacqueline Bracamontes habría manifestado su malestar por no tener tiempo a solas con su marido, lo cual habría provocado que su relación se deteriora.
Anteriormente, Jacqueline Bracamontes confesó que le había pedido a su esposo tener citas o vacaciones como pareja, pero Martín Fuentes siempre había manifestado su preocupación por quién cuidará a sus hijas.
Esta situación provocó que seguidores de Jacqueline Bracamontes vaticinaran un divorcio, lo cual ha sido negado por la actriz.
En junio de 2026, Jacqueline Bracamontes fue captada en el inauguración del Mundial 2026 junto a sus esposo e hijas, lo que descartó un divorcio por el momento.
Jacqueline Bracamontes fu cuestionada si estaba en medio de una separación y mencionó que no, pero ya estaba acostumbrada a este tipo de rumores.
Jacqueline Bracamontes celebra el cumpleaños de su hija junto a Martín Fuentes
El pasado 6 de septiembre, Jacqueline Bracamontes compartió fotos de la celebración de cumpleaños de su hija Carolina Fuentes y su esposo estuvo presente.
Jacqueline Bracamontes llevó a su hija y sus amigas a Universal Orlando junto a Martín Fuentes, con quien se fotografió y agradeció “por ser parte de la experiencia”.
Esta publicación habría desmentido los rumores de un divorcio entre Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes.
El empresario también compartió fotos del festejo de su hija y una de estas fue a lado de sus hijas y Jacqueline Bracamontes.
Martín Fuentes comparte constantemente momentos junto a Jacqueline Bracamontes y hasta el momento no se han manifestado sobre su supuesto divorcio.