Desde hace varios meses se rumora que Jacqueline Bracamontes se estaría divorciando de Martín Fuentes tras 14 años de matrimonio.

La revista TVNotas asegura que Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes enfrentan una crisis matrimonial, ya que la pareja no ha podido separar sus momentos como matrimonio de los de familia.

¿Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes se divorcian? Esto se sabe

Tras 14 años de matrimonio, Jacqueline Bracamontes habría manifestado su malestar por no tener tiempo a solas con su marido, lo cual habría provocado que su relación se deteriora.

Anteriormente, Jacqueline Bracamontes confesó que le había pedido a su esposo tener citas o vacaciones como pareja, pero Martín Fuentes siempre había manifestado su preocupación por quién cuidará a sus hijas.

Esta situación provocó que seguidores de Jacqueline Bracamontes vaticinaran un divorcio, lo cual ha sido negado por la actriz.

Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes (@jackybrv)

En junio de 2026, Jacqueline Bracamontes fue captada en el inauguración del Mundial 2026 junto a sus esposo e hijas, lo que descartó un divorcio por el momento.

Jacqueline Bracamontes fu cuestionada si estaba en medio de una separación y mencionó que no, pero ya estaba acostumbrada a este tipo de rumores.

Jacqueline Bracamontes celebra el cumpleaños de su hija junto a Martín Fuentes

El pasado 6 de septiembre, Jacqueline Bracamontes compartió fotos de la celebración de cumpleaños de su hija Carolina Fuentes y su esposo estuvo presente.

Jacqueline Bracamontes llevó a su hija y sus amigas a Universal Orlando junto a Martín Fuentes, con quien se fotografió y agradeció “por ser parte de la experiencia”.

Esta publicación habría desmentido los rumores de un divorcio entre Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes.

El empresario también compartió fotos del festejo de su hija y una de estas fue a lado de sus hijas y Jacqueline Bracamontes.

Martín Fuentes comparte constantemente momentos junto a Jacqueline Bracamontes y hasta el momento no se han manifestado sobre su supuesto divorcio.