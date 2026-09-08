Scarlett Camberos, jugadora del América, ha hecho historia al convertirse en la primera futbolista mexicana nominada al Balón de Oro 2026.

El premio que entrega la revista francesa France Football incluyó a la delantera y capitana del América Femenil en la lista final de las 30 candidatas al máximo galardón individual del futbol femenino mundial.

¿Por qué es nominada Scarlett Camberos al Balón de Oro 2026?

La nominación de Scarlett Camberos al Balón de Oro 2026, futbolista de 25 años, se da luego de tener una gran temporada con el América, que terminó con el título de las Águilas en el Clausura 2026.

Camberos registró 27 goles y 17 asistencias en 47 partidos con el América, siendo la líder del equipo femenil para conquistar el torneo Clausura 2026, la W Concacaf Champions Cup y el trofeo Campeón de Campeonas.

Los números de Scarlett Camberos que la nominaron al Balón de Oro 2026:

27 goles

17 asistencias

47 partidos c

Campeona Clausura 2026

Campeona W Concacaf Champions Cup

Campeón de Campeonas

Scarlett Camberos puede ganar el Balón de Oro 2026

Otras nominadas a Balón de Oro 2026

Entre las jugadoras nominadas al Balón de Oro 2026 junto a Scarlett Camberos, destaca la francesa del Lyon Selma Bacha.

También aparecen la neerlandesa del Barcelona Esmee Brugts, la alemana del Bayern de Múnich Klara Bühl y la zambiana del Orlando Pride Barbra Banda.