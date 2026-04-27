Kylian Mbappé encendió las alarmas en el Real Madrid y la selección de Brasil, luego de que el club español informara que el delantero merengue se lesionó el isquiotibial izquierdo, a menos de dos meses del Mundial 2026.

Con LaLiga prácticamente perdida y eliminado de la Champions League, el Real Madrid no arriesgará a Kylian Mbappé, así que tenga que perderse el Clásico ante FC Barcelona.

¿Cuándo volverá a jugar Kylian Mbappé?

Sin detalles públicos sobre la gravedad de la lesión de Kylian Mbappé, ni cuándo se espera que el delantero francés vuelva a jugara, el Real Madrid compartió que la recuperación del jugador dependerá de cómo evolucione su malestar.

“Se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda”, dijo el Real Madrid en un comunicado.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución” Reporte Real Madrid

¿Qué le pasó a Kylian Mbappé?

Kylian Mbappé tuvo que ser sustituido a los 82 minutos del empate 1-1 de visita al Real Betis el viernes 24 de abril.

Fue el partido número 100 del francés con la camiseta del Madrid, marcado por esta lesión y por la casi perdida de LaLiga para los merengues.

Mbappé ya había perdido minutos de juego esta temporada debido a una dolencia en la rodilla, y a pocas semanas del inicio del Mundial 2026 la preocupación está latente.

Real Madrid confía en una pronta recuperación de Mbppé

A pesar de la incertidumbre tras los resultados médicos de Mbappé, el Real Madrid confía en que su delantero pueda reaparecer muy pronto.

El Madrid disputará el Clásico de LaLiga contra el FCBarcelona el 10 de mayo en el estadio Camp Nou.

Un partido que podría ser de trámite, ya que el Real Madrid se encuentra 11 puntos por detrás de su rival catalán con cinco partidos restantes en la temporada.