AEK vs LASK disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 1-0 en la cancha de la OPAP Arena.

AEK vs LASK: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League

El pronóstico del partido AEK vs LASK es victoria local por 1-0 en la Jornada 1 de la Champions League.

Pronóstico: AEK 1-0 LASK

AEK vs LASK: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido AEK vs LASK, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.

AEK

Porteros: Thomas Strakosha

Defensas: Harold Moukoudi, Stavros Pilios, Lazaros Rota y Domagoj Vida

Mediocampistas: Kaan Kairinen, Mijat Gaćinović, Lovro Majer y Petros Mantalos

Delanteros: Luka Jović y Barnabás Varga

LASK

Portero: Lukas Jungwirth

Defensas: Xavier Mbuyamba, Joao Tornich, Andrés Andrade y Kasper Jorgensen

Mediocampistas: Melayro Bogarde, Sascha Horvath, Yvan Dibango y Krystof Danek

Delanteros: Moses Uso y Christoph Lang

Hora y canal del partido AEK vs LASK en La Liga

AEK vs LASK juegan en la Jornada 1 de la Champions League: martes 8 de septiembre, 10:45 horas, transmisión por FOX One.