AEK vs LASK disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 1-0 en la cancha de la OPAP Arena.

AEK vs LASK: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League

El pronóstico del partido AEK vs LASK es victoria local por 1-0 en la Jornada 1 de la Champions League.

Pronóstico: AEK 1-0 LASK

AEK vs LASK: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido AEK vs LASK, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.

AEK

  • Porteros: Thomas Strakosha
  • Defensas: Harold Moukoudi, Stavros Pilios, Lazaros Rota y Domagoj Vida
  • Mediocampistas: Kaan Kairinen, Mijat Gaćinović, Lovro Majer y Petros Mantalos
  • Delanteros: Luka Jović y Barnabás Varga

LASK

  • Portero: Lukas Jungwirth
  • Defensas: Xavier Mbuyamba, Joao Tornich, Andrés Andrade y Kasper Jorgensen
  • Mediocampistas: Melayro Bogarde, Sascha Horvath, Yvan Dibango y Krystof Danek
  • Delanteros: Moses Uso y Christoph Lang

Hora y canal del partido AEK vs LASK en La Liga

AEK vs LASK juegan en la Jornada 1 de la Champions League: martes 8 de septiembre, 10:45 horas, transmisión por FOX One.

  • Partido: AEK vs LASK
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026
  • Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: OPAP Arena
  • Transmisión: FOX One