AEK vs LASK disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 1-0 en la cancha de la OPAP Arena.
AEK vs LASK: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League
El pronóstico del partido AEK vs LASK es victoria local por 1-0 en la Jornada 1 de la Champions League.
Pronóstico: AEK 1-0 LASK
AEK vs LASK: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido AEK vs LASK, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.
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AEK
- Porteros: Thomas Strakosha
- Defensas: Harold Moukoudi, Stavros Pilios, Lazaros Rota y Domagoj Vida
- Mediocampistas: Kaan Kairinen, Mijat Gaćinović, Lovro Majer y Petros Mantalos
- Delanteros: Luka Jović y Barnabás Varga
LASK
- Portero: Lukas Jungwirth
- Defensas: Xavier Mbuyamba, Joao Tornich, Andrés Andrade y Kasper Jorgensen
- Mediocampistas: Melayro Bogarde, Sascha Horvath, Yvan Dibango y Krystof Danek
- Delanteros: Moses Uso y Christoph Lang
Hora y canal del partido AEK vs LASK en La Liga
AEK vs LASK juegan en la Jornada 1 de la Champions League: martes 8 de septiembre, 10:45 horas, transmisión por FOX One.
- Partido: AEK vs LASK
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: OPAP Arena
- Transmisión: FOX One