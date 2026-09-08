El América Femenil fue nominado como el primer equipo mexicano y de la Concacaf al Balón de Oro 2026 que entrega la revista France Football en la categoría de Mejor Club Femenino del Año.

La nominación oficial del América Femenil se dio a conocer este martes 8 de septiembre de 2026, y las Águilas compiten por el Balón de Oro junto a grandes potencias del fútbol femenino.

El FC Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y Olympique de Lyon son los otros cuatro equipos nominados al Balón de Oro 2026.

Equipos femeniles nominados al Balón de Oro 2026:

América Femenil FC Barcelona Bayern Múnich Manchester City Olympique de Lyon

América Femenil conquistó tres campeonatos (@ballondor)

¿Por qué nominaron al América Femenil al Balón de Oro 2026?

El América Femenil que dirige Ángel Villacampa recibió la nominación gracias a un año futbolístico en el que ganaron el campeonato de Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, el trofeo de Campeón de Campeonas y, la W Concacaf Champions Cup.

Campeonatos del América Femenil para ser nominado al Balón de Oro 2026:

Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Campeón de Campeonas

W Concacaf Champions Cup

¿Cuándo se conocerán a los ganadores del Balón de Oro 2026?

La ceremonia oficial de entrega del Balón de Oro 2026 para todas las categorías del galardón que entrega France Football, se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre de 2026 en Londres, Inglaterra.

El Club América recibió además la nominación de la futbolista Scarlett Camberos, como la ganadora del Balón de Oro 2026 a la Mejor Jugadora, siendo la primera futbolista mexicana de la historia en ser candidata a este premio.