El América ya tendría casi amarrado a Iván Tona como su nuevo refuerzo para el mediocampo para este Apertura 2026, siendo traspasado directamente de los Xolos de Tijuana.

De acuerdo con los últimos reportes, la llegada de Iván Tona al América es casi un hecho, solo quedaría que se hiciera el anuncio en los medios oficiales de los equipos.

América llegó a un acuerdo con Xolos por Iván Tona

Según diversos analistas deportivos, América llegó a un acuerdo con Xolos por Iván Tona en las últimas horas, por lo que se espera que el jugador se reporte con los de Coapa próximamente.

Iván Tona (Xolos de Tijuana)

Además el anuncio del traspaso de Iván Tona de Xolos al América debería de darse en las próximas horas, pues faltan unos cuantos días para que se cierre el mercado de fichajes en la Liga MX.

Hay que señalar que el mediocampista despertó el interés de varios equipos en los últimos días; sin embargo, al final la oferta del América habrías sido la más atractiva.

Sin olvidar que llamó la atención de los de Coapa porque encaja perfectamente en el proyecto de Guillermo Almada, debido a las capacidades del jugador.

El cual se ha destacado por tener una buena recuperada, manejar muy bien las salidas y el juego vertical en su totalidad.

Iván Tona es el quinto refuerzo del América

Con la llegada de Iván Tona al América, el equipo capitalino logra su quinto refuerzo para el Apertura 2026 que ya está en curso.

Sin embargo, Iván Tona no será el último jugador que llegue al América en el Apertura 2026, pues aún se está en busca de un último refuerzo.

Pues Guillermo Almada busca un defensa central que cubra el lugar que dejó la salida de Sebastián Cáceres, para así tener el plantel ideal para afrontar lo que queda del torneo.

Recordando que el técnico uruguayo no solo quiere reforzar el equipo en su funcionamiento, también en la competencia interna, para así sacar lo mejor de los jugadores.