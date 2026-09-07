Julián Quiñones estaría cerca de alcanzar uno de los mayores reconocimientos individuales del fútbol mundial, ya que diversos reportes lo colocan entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026.

De confirmarse su presencia en la lista final, el delantero del Al-Qadisiya se convertiría en uno de los pocos futbolistas mexicanos en la historia en aspirar al prestigioso galardón.

La posible nominación llega después de una temporada sobresaliente tanto a nivel de clubes como con la selección mexicana, consolidando el mejor momento de su carrera profesional.

Julián Quiñones, delantero de la Selección Mexicana (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM / Moisés Pablo Nava)

Julián Quiñones sería parte de los 30 nominados al Balón de Oro 2026

El reporte de Julián Quiñones como uno de los 30 nominados al Balón de Oro 2026 viene de los periodistas deportivos Ben Jacobs y Sam Cohen, así como de medios en Europa.

Donde se menciona que ya está cerrada la lista de los 30 nominados al Balón de Oro 2026, siendo Julián Quiñones el único mexicano que aparece en la misma.

Si bien de momento no hay nada oficial alrededor de los organizadores de la premiación o del mismo futbolista, las fuentes son bastante confiables.

Si se llega a concretar la nominación, el jugador del Al-Qadisiya sería el segundo mexicano en ser nominado al Balón de Oro, el primero fue Guillermo Ochoa en 2007.

Aunque con la diferencia que hasta este momento, Guillermo Ochoa sería el único mexicano militando en la Liga MX en ser nominado.

Julián Quiñones fue el mejor jugador del partido México vs Sudáfrica. (Tom Weller / Tom Weller/dpa)

Julián Quiñones sería nominado al Balón de Oro 2026 gracias a su gran año

Que Julián Quiñones sea reconocido como parte de los 30 nominados al Balón de Oro 2026 no es de extrañar, pues ha tenido un gran año en todo sentido.

No solo hablamos del Mundial de Julián Quiñones, que para muchos es lo más relevante para estar dentro de los 30 nominados al Balón de Oro 2026.

Pues con el Al-Qadisiya ha marcado un total de 37 goles en todo el año; con esto el mexicano ha sido uno de los más efectivos en el futbol árabe.

Sin olvidar la mencionada participación en el Mundial, donde marcó 4 goles, superando incluso a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema; dos consagrados del futbol internacional.