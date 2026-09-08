La captura de Govén Ulisses “N”, alias El Amarillo, provocó una reacción de presuntos integrantes del grupo criminal Los Rusos, quienes difundieron amenazas dirigidas al secretario Omar García Harfuch así como a corporaciones federales y estatales que operan en Guerrero.

“Tienen 24 horas para que suelten a Govén Ulisses... Nosotros no te vamos a fallar Omar García Harfuch como los de la 4 letras”. Amenaza de Los Rusos

Los mensajes contra Omar García Harfuch fueron localizados en distintos puntos de Acapulco y Coyuca de Benítez, donde también se lanzaron advertencias contra patrullajes y operativos de seguridad.

El caso ocurre en medio de las acciones emprendidas por las autoridades contra estructuras delictivas en la región.

Violencia en México (Cuartoscuro / Chris Noyola Martínez )

Los Rusos amenazan con dañar y atacar unidades de autoridades en Acapulco

En la comunidad de La Sabana, en Acapulco, y en Bajos del Ejido, municipio de Coyuca de Benítez, agentes de la Policía Estatal localizaron y retiraron lonas con amenazas contra Omar García Harfuch.

En esos mensajes, Los Rusos también advierten que serán atacadas las patrullas de las corporaciones de seguridad que ingresen a las localidades de:

Tres Palos

Zona Diamante

El 22

Puerto Marqués

La amenaza también abarca a las patrullas que hagan recorridos en la comunidad de Bajos del Ejido, en el municipio de Coyuca de Benítez.

Además, amagan con asesinar a los elementos como lo hicieron, según aseguran, con el agente de la Guardia Nacional en Plan de Lima.

Omar García Harfuch (Especial)

¿Quién es Govén Ulisses, alias “El Amarillo”?

Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo”, es señalado como presunto líder de una célula vinculada con el grupo criminal conocido como “Los Rusos”, con presencia principalmente en Acapulco, Guerrero.

El hombre fue detenido el pasado 3 de septiembre en la zona de Lomas de Angelópolis, Puebla, durante un operativo de cateos encabezado por fuerzas federales.

Según los reportes, “El Amarillo” habría usado Puebla como lugar de refugio, aunque hasta ahora las autoridades estatales han indicado que no hay pruebas que indiquen la presencia de ese grupo criminal en el estado.