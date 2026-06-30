El delantero francés Kylian Mbappé continúa escribiendo historia en el Mundial 2026, al alcanzar los 17 goles en Copas del Mundo tras marcar en el duelo de dieciseisavos de final contra Suecia.

La anotación de Mbappé llegó al minuto 45, cuando el capitán de Les Bleus abrió el marcador en un partido intenso y decisivo.

Con este registro, Mbappé se consolida como uno de los máximos goleadores históricos del Mundial 2026, ampliando su legado y manteniéndose en la pelea por el título de artillero.

En breve, más información...