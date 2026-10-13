Manchester City vs PSG chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max.

Partido: Manchester City vs PSG

Fase: Jornada 2

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Etihad Stadium

Transmisión: HBO Max

Manchester City va por su segundo triunfo (Richard Pelham / AP Photo/Richard Pelham)

Manchester City vs PSG: Hora para ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League

El miércoles 14 de octubre de 2026 a las 13 horas es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: Manchester City vs PSG.

Manchester City vs PSG: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El partido Manchester City vs PSG podrá verse a través de la señal de HBO Max.

Partido: Manchester City vs PSG

Fase: Jornada 2

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Etihad Stadium

Transmisión: HBO Max

¿Cómo quedaron Manchester City y PSG en la Jornada 1 de la Champions League?

Manchester City debutó en la Champions League con victoria 2-0 ante Porto en calidad de local.

Por su parte, PSG goleó 6-1 al Slovan Bratislava por lo que se mide en duelo de invictos con el Manchester City.