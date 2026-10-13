Manchester City vs PSG chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max.
- Partido: Manchester City vs PSG
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Etihad Stadium
- Transmisión: HBO Max
Manchester City vs PSG: Hora para ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League
El miércoles 14 de octubre de 2026 a las 13 horas es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: Manchester City vs PSG.
Manchester City vs PSG: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
El partido Manchester City vs PSG podrá verse a través de la señal de HBO Max.
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- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Etihad Stadium
- Transmisión: HBO Max
¿Cómo quedaron Manchester City y PSG en la Jornada 1 de la Champions League?
Manchester City debutó en la Champions League con victoria 2-0 ante Porto en calidad de local.
Por su parte, PSG goleó 6-1 al Slovan Bratislava por lo que se mide en duelo de invictos con el Manchester City.