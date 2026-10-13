Roma vs Real Madrid chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max o FOX One.

Partido: Roma vs Real Madrid

Fase: Jornada 2

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stadio Olimpico

Transmisión: HBO Max o FOX One

Roma vs Real Madrid: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El miércoles 14 de octubre de 2026 es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: Roma vs Real Madrid.

Roma vs Real Madrid: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El partido Roma vs Real Madrid iniciará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de HBO Max o FOX One.

Partido: Roma vs Real Madrid

Fase: Jornada 2

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stadio Olimpico

Transmisión: HBO Max o FOX One

¿Cómo quedaron Roma y Real Madrid en la Jornada 1 de la Champions League?

Real Madrid debutó en la Champions League con victoria de 2-1 ante Inter de Milán.

Por su parte, Roma empató 1-1 con Fenerbahce por lo que necesita sumar puntos en la Jornada 2.