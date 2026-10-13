Aston Villa vs Fenerbahce chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max o FOX One.

Partido: Aston Villa vs Fenerbahce

Fase: Jornada 2

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Villa Park

Transmisión: HBO Max o FOX One

Aston Villa vs Fenerbahce: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El miércoles 14 de octubre de 2026 es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: Aston Villa vs Fenerbahce.

Aston Villa vs Fenerbahce: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El partido Aston Villa vs Fenerbahce iniciará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de HBO Max o FOX One.

Partido: Aston Villa vs Fenerbahce

Fase: Jornada 2

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Villa Park

Transmisión: HBO Max o FOX One

¿Cómo quedaron Aston Villa y Fenerbahce en la Jornada 1 de la Champions League?

Aston Villa debutó en la Champions League con victoria por 3-2 al Club Brujas.

Por su parte, Fenerbahce empató 1-1 con la Roma, por lo que necesita sumar puntos en la Jornada 2.