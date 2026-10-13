Tatiana Clouthier junto a Waldo Fernández y Andrés Mijes buscarán que Clara Luz Flores Carrales no sea la candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León en 2027.

Tras haber sido designada coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación de Morena en Nuevo León, los integrantes del movimiento expresaron su inconformidad con los resultados del proceso interno rumbo a las elecciones de 2027 al considerar que no se respetaron todos los criterios establecidos.

Frente a distintos medios de comunicación, Tatiana Clouthier destacó que se no tomaron en cuenta los niveles de rechazo de los aspirantes.

“No se contaron los negativos y en los negativos ella anda pegando en los 40 y eso te demuestra el desplome que ha tenido” Tatiana Clouthier

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