Slovan Bratislava vs Stuttgart chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max o FOX One.

Partido: Slovan Bratislava vs Stuttgart

Fase: Jornada 2

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Štadión Tehelné pole

Transmisión: HBO Max o FOX One

Slovan Bratislava vs Stuttgart: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El miércoles 14 de octubre de 2026 es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: Slovan Bratislava vs Stuttgart.

Slovan Bratislava vs Stuttgart: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El partido Slovan Bratislava vs Stuttgart iniciará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de HBO Max o FOX One.

Partido: Slovan Bratislava vs Stuttgart

Fase: Jornada 2

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Štadión Tehelné pole

Transmisión: HBO Max o FOX One

¿Cómo quedaron Slovan Bratislava y Stuttgart en la Jornada 1 de la Champions League?

Slovan Bratislava debutó en la Champions League con derrota por 6-1 ante PSG.

Por su parte, Stuttgart venció 3-1 al Viking, por lo que necesita sumar puntos en la Jornada 2.