Madre de Vozinha celebra el pase histórico de Cabo Verde en el Mundial 2026

La madre del portero Vozinha celebró este viernes el pase histórico de la Selección de Cabo Verde en el Mundial 2026.

Y es que debido al empate 0-0 en su juego contra Arabia Saudita, Cabo Verde logró ubicarse en la segunda posición del Grupo H, esto al conseguir tres puntos en el Mundial 2026.

Vozinha (Mike Stewart / AP Photo/Mike Stewart)

Madre de Vozinha da buena suerte y festeja clasificación de Cabo Verde en el Mundial 2026

El partido Cabo Verde vs Arabia Saudita, celebrado en el estadio de Houston, Texas, en Estados Unidos, contó con una aficionada muy especial: Ana Cándida Évora, madre del portero Vozinha, quien estuvo alentando desde las gradas.

Su apoyo resultó muy especial, pues celebró cada una de las atajadas que realizó Vozinha para mantener su portería en 0 ante Arabia Saudita.

Además, festejó el histórico pase a la siguiente ronda de Cabo Verde, en lo que representó la primera vez en la historia que la selección africana juega un Mundial de futbol.

Ana Cándida Évora acudió al partido portando con orgullo el jersey de su hijo Vozinha, además de portar una mini bandera de Cabo Verde durante todo el encuentro.

Al finalizar el partido la emoción de la madre de Vozinha quedó de manifiesto, pues no aguantó las ganas de brincar y celebrar así la clasificación a 16vos de final de Cabo Verde, en donde se medirán a la vigente campeona mundial, Argentina.