Ryan Mendes, capitán de la selección de Cabo Verde, es investigado por la policía de Nueva Zelanda por una presunta violación contra una mujer que trabajaba como traductora e intérprete para el equipo.

La denuncia surge en medio de la participación de Cabo Verde en el Mundial 2026, situación que ha generado gran impacto entre los aficionados al futbol.

De acuerdo con la denuncia presentada por la víctima y su esposo, ni la selección de Cabo Verde ni la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) han respondido a sus señalamientos ni brindado apoyo tras los hechos.

Así ocurrió la presunta violación de Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde

Según reportes periodísticos, la presunta agresión ocurrió el 27 de marzo de 2026 en el hotel donde se hospedaba la selección de Cabo Verde durante la FIFA Series disputada en Nueva Zelanda.

La víctima fue identificada como una mujer que se desempeñaba como intérprete de portugués y asistente del equipo.

Con base a la denuncia, Ryan Mendes ingresó a la habitación de la traductora sin autorización y comenzó a agredirla físicamente.

La mujer aseguró que el futbolista la golpeó, mordió y estranguló mientras ella intentaba defenderse. Finalmente, afirmó que fue víctima de una agresión sexual.

Un informe médico señala que la víctima presentaba hematomas en el busto, cuello y labios, además de dolor en el cuero cabelludo y los glúteos, así como dos pequeñas laceraciones genitales.

En mayo, la mujer y su esposo denunciaron formalmente los hechos ante la FIFA y la Federación de Futbol de Cabo Verde. También entregaron pruebas y solicitaron la exclusión de Ryan Mendes de la selección nacional; sin embargo, aseguran que nunca recibieron una respuesta.

Policía de Nueva Zelanda mantiene abierta la investigación contra Ryan Mendes

La policía de Nueva Zelanda confirmó que mantiene abierta una investigación por la denuncia presentada por la traductora, quien acusa a Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde, de agresión sexual.

La denuncia fue presentada el 10 de abril de 2026 en el centro de Auckland, por lo que las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación.

Por su parte, la Federación de Futbol de Nueva Zelanda, organizadora de la FIFA Series, indicó que el caso está en manos de la policía local y evitó hacer comentarios adicionales mientras continúan las indagatorias.