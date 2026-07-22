James Donaldson, mejor conocido como MrBeast, dio a conocer que se casó con la escritora e influencer Thea Booysen en una boda privada.

MrBeast hizo el anuncio a través de sus redes sociales, donde el famoso youtuber compartió imágenes de la ceremonia acompañadas del emotivo mensaje: “Encontré a la MrsBeast y fue el mejor día de mi vida”

Boda de MrBeast (@mrbeast)

MrBeast se casó en una isla privada

Fiel a su costumbre, MrBeast realizó una boda bastante fastuosa, la cual se celebró de manera privada en Necker Island, propiedad del empresario Richard Branson en las Islas Vírgenes.

La boda de MrBeast se destacó por una decoración clásica y romántica en tonos claros que armonizaba con el escenario tropical frente al mar.

El youtuber vistió un saco blanco con una rosa a juego en la solapa y pantalón negro; dejando de lado un poco sus atuendos desenfadados tradicionales.

Por su parte, Thea Booysen sorprendió al lucir tres vestidos distintos durante la celebración; uno largo con transparencias, otro corto con pedrería y falda de plumas, y finalmente uno de satén blanco.

Los cambios correspondieron a los distintos momentos de la fiesta, yendo de lo formal a lo más casual para sentirse más cómoda con sus invitados.

Con respecto a estos, no se mencionó nada de quienes estuvieron presentes, más allá de los familiares de los novios.

Boda de MrBeast (@mrbeast)

MrBeast conoció a Thea Booysen en 2022

La relación de MrBeast y Thea Booysen es algo curiosa, pues se conocieron cuando el youtuber quedó varado en Sudáfrica tras un viaje fallido a la Antártida.

Durante una cena organizada por una amiga en común, MrBeast conoció a su ahora esposa, donde compartieron su pasión por los videojuegos y la neurociencia.

Tras consolidar un noviazgo discreto, MrBeast le propuso matrimonio en la Navidad de 2024, siendo un momento bastante comentado en redes sociales.

Así la pareja selló su compromiso a mediados de 2026, haciendo a los fans de MrBeast partícipes de la ocasión.