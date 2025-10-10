El nombre de Chivas ha ocupado los titulares en los últimos días, lastimosamente no es por su mejora deportiva de la mano de Gabriel Milito sino por los vergonzosos escándalos que envuelven a dos de sus exjugadores. El caso más mediático ha sido el de Omar Bravo, acusado de abuso sexual; ahora otro exjugador del Rebaño podría ir a prisión.

Omar Bravo, elogiado en más de una ocasión por ser el máximo goleador de Chivas, hoy se encuentra tras las rejas a la espera de ser vinculado a proceso por las denuncias de abuso sexual contra una menor de edad. A días de que estallara la bomba en Jalisco, salió a la luz que otro ex del Rebaño es líder de una red de apuestas.

El futbolista en cuestión también vistió la camiseta de Chivas y fue una de las grandes promesas del balompié mexicano.

Exjugador de Chivas se declaró culpable de liderar una red de apuestas

Otro exjugador de Chivas podría ir a prisión, pues luego del escándalo de Omar Bravo y el caso de abuso sexual, salió a la luz que Ulises Dávila, futbolista mexicano de 34 años de edad, se declaró culpable de liderar una red de apuestas.

Ulises Dávila, exjugador de Chivas, fue señalado por ser el “capitán del esquema” en una mafia de apuestas durante su estancia en el Macarthur FC de Australia.

La mafia encabezada por Ulises Dávila tuvo como propósito sumar amonestaciones intencionales para ganar una importante cantidad de dinero a través de apuestas.

Las investigaciones arrojaron que fue el partido Macarthur FC contra Sydney FC, celebrado el 9 de diciembre del 2023, donde se efectuó el plan ilegal. La apuesta consistió en que habría al menos cuatro amonestaciones durante el encuentro y así lo hicieron, por lo que el mexicano se embolsó 200 mil dólares estadounidenses.

Ulises Dávila fue dado de baja del Macarthur FC y suspendido de por vida de la liga australiana.

Ulises Dávila, exjugador de Macarthur FC. (Mark Evans / AP)

¿Qué fue de Ulises Dávila, exjugador de Chivas y culpable de encabezar una red de apuestas?

Ulises Dávila, exjugador de Chivas, se mantiene sin equipo desde el 2024 y en libertad bajo fianza luego de encabezar una red de apuestas ilegales.

Su sentencia definitiva llegará el 19 de diciembre próximo, y todo indica que no volverá a pisar las canchas de manera profesional.