Javier Aguirre ya recibe ofertas para continuar su carrera, siendo la de Corea del Sur la primera en hacerse pública, tras despedirse de la Selección Mexicana luego del Mundial 2026.

La federación coreana busca un estratega experimentado para reestructurar su proyecto rumbo al 2030, tras quedar último en el Grupo A con Hong Myung-bo al mando.

El vínculo con Lee Kang-in, a quien Javier Aguirre dirigió en el Mallorca, podría ser clave en las negociaciones.

No obstante, el “Vasco” también analiza propuestas de Arabia Saudita y la posibilidad de retirarse.

Corea del Sur quiere olvidar su fracaso en el Mundial 2026

Corea del Sur fracasó en el Mundial 2026 al quedar último lugar del Grupo A que ganó México, por lo que busca un estratega experimentado y con amplio recorrido mundialista, como Javier Aguirre.

De acuerdo a un reporte de la cadena FOX Sports México, la federación coreana planea negociar en los próximos días con Javier Aguirre para saber si le interesaría ser su entrenador.

Javier Aguirre ya dejó a la Selección Mexicana (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

Corea del Sur apuesta al vínculo de Lee Kang-in y Aguirre

Lee Kang-in, figura de Corea del Sur, sería un vínculo que permita a esa federación acercarse y convencer a Javier Aguirre, quien fue entrenador del jugador en el Mallorca de España.

La realidad es que el futuro de Javier Aguirre está en el aire, pues además del supuesto interés de Corea del Sur, lo buscarían de Arabia Saudita.

Aguirre también pensaría en poner fin a su carrera como entrenador, luego de dirigir por 30 años a nivel de clubes y selecciones nacionales, entre ellas las de México y Japón.