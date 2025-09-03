Chivas va de fracaso en fracaso desde que Amaury Vergara asumió la presidencia del equipo, al Jr. le quedó grande el saco de papá y ahora le toca remar contra corriente en medio de una ola de críticas por su gestión.

Si bien, tanto en la Liga MX Femenil como en categorías menores, Chivas ha respondido, el primer equipo varonil ha dejado mucho que desear y los títulos han escaseado, al punto de que debemos remontarnos hasta el 2017 para hablar de las últimas glorias del Rebaño.

En 2017 cuando Jorge Vergara aún se encontraba al mando del equipo, las Chivas de Matías Almeyda se hicieron de la Liga MX, Copa MX y la Copa de Campeones de la Concacaf.

Después de Matías Almeyda comenzó el desfile de técnicos en Verde Valle, Cardozo, Tomás Boy, Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Vucetich, Marcelo Michel Leaño, Ricardo Cadena, Veljko Paunovic, Fernando Gago, Arturo Ortega, Gerardo Espinoza y por último, Gabriel Milito.

Los números de Chivas en la era Amaury Vergara

Desde el arribo de Amaury Vergara a la presidencia rojiblanca en el Apertura 2019 hasta la actualidad, Chivas ha disputado 12 torneos completos con un saldo irregular.

Chivas ha disputado 228 partidos con un saldo de 88 victorias, lo que representa el 38 por ciento; registró 69 empates (30 por ciento) y 71 derrotas (31 por ciento).

En el actual Apertura 2025, las Chivas de Gabriel Milito sólo ha sumado una victoria en seis partidos, tiene cuatro unidades y se encuentra en la antepenúltima posición sólo por una mejor diferencia de goles.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Apertura 2025?

Chivas no la ha pasado nada bien en el arranque del Apertura 2025 y para colmo deberá encarar el Clásico Nacional en la Fecha 8.

Con apenas una victoria y los pronósticos en contra, Chivas visitará el Estadio Ciudad de los Deportes para medirse a las Águilas en una edición más del Clásico Nacional.