Joseph Blatter, el administrador suizo que se convirtió en el mayor crítico de la FIFA tras el Mundial 2026 con la presidencia de Gianni Infantino en la Copa del Mundo.

Pero ¿qué más se sabe de Joseph Blatter? Te lo compartimos con estos datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Joseph Blatter?

Joseph Blatter, conocido como Sepp, es un empresario de Visp, Valais en Suiza, que fue presidente de la FIFA de 1998 a 2015.

La historia de Joseph Blatter en la FIFA comenzó en 1891, cuando trabajó como secretario general para luego ser elegido como el presidente de la organización para luego ser reelegido por cuatro veces más.

Joseph Blatter es reconocido por su labor frente a la FIFA expandiendo la cantidad de países para participar en el torneo.

Blatter también participó en la organización de los Juegos Olímpicos.

Joseph Blatter, expresidente de la FIFA.

Sin embargo, el nombre de Blatter también está envuelto en controversia por acusaciones de lavado de dinero y desvío de recursos durante sus gestiones en la FIFA.

Ante ello, el expresidente de la FIFA fue vetado por ocho años, además de haber hecho un pago por haber violado el código de ética de la Federación. Por su edad, esto se ve traducido como su retiro del mundo del futbol.

Joseph Blatter también tiene historial en el activismo participando en fundaciones como Aldeas Infantiles SOS, UNICEF, Erradiquemos la polio en África de la OMS.

Sumado a su carrera en la FIFA y otras organizaciones deportivas, se sabe que Joseph Blatter fue futbolista de primera división en Suiza, así como miembro de periodistas deportivos y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI).

¿Qué edad tiene Joseph Blatter?

Joseph Blatter tiene 90 años de edad, pues nació el 10 de marzo de 1936.

Joseph Blatter, expresidente de la FIFA. (Especial)

¿Quién es la esposa de Joseph Blatter?

Joseph Blatter no tiene esposa. Sin embargo, estuvo casado en tres ocasiones:

Liliane Binner: Divorcio

Barbara Käser: Enviudó

Graziella Bianca: Divorcio

¿Qué signo zodiacal es Joseph Blatter?

Joseph Blatter es del signo zodiacal de Piscis, pues nació un 10 de marzo.

¿Cuántos hijos tiene Joseph Blatter?

Se sabe que Joseph Blatter tiene una hija llamada Corinne Blatter.

¿Qué estudió Joseph Blatter?

Joseph Blatter estudió en Saint-Maurice como primer grado de estudios.

Más tarde, el expresidente de la FIFA se graduó de Comercio y Economía Política por la Escuela de Altos Estudios Comerciales de la Universidad de Lausana.

Joseph Blatter, expresidente de la FIFA.

¿En qué ha trabajado Joseph Blatter?

Joseph Blatter tiene una amplia carrera profesional, siendo entre lo más destacado el haber sido presidente de la FIFA.

Sin embargo, estos son otros trabajos que también ha tenido: