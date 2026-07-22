¿De la FIFA a la ONU? Donald Trump evaluaría a Gianni Infantino para secretario general, informa el New York Post.

El reporte indica que el presidente de Estados Unidos cree que Gianni Infantino “es respetado por todos en el mundo” y tiene la habilidad “unir la gente”.

Por ello, promovería la candidatura del presidente de la FIFA como secretario general para este año en sustitución del portugués Antonio Guterres que se jubilará en diciembre.

Donald Trump impulsaría candidatura de Gianni Infantino para secretario general de la ONU

El presidente Donald Trump buscaría que Gianni Infantino se convierta en secretario general de la ONU. De momento, se desconoce si el líder de la FIFA busca el puesto.

Para conseguir ese cargo, Infantino debería obtener el respaldo de los 15 miembros del Consejo de Seguridad y la confirmación de la Asamblea General de la ONU.

Donald Trump y Gianni Infantino (Matt Rourke / AP Photo/Matt Rourke)

Trump, señala el New York Post, ve una oportunidad de impulsar a Infantino, ya que los candidatos que hay no lo convencen.

Algunos de los aspirantes para ser secretario general de la ONU son la expresidenta chilena Michelle Bachelet, que no es del agrado de Estados Unidos.

También figura Rafael Grossi del Organismo Internacional de Energía Atómica, aunque su perfil generaría choques con el Reino Unido por las Islas Malvinas.

Por su parte, Javier Pérez Cuellar, también es una opción, aunque Donald Trump interferiría con su impulso a Gianni Infantino.

Donald Trump y Gianni Infantino (Evan Vucci / AP Photo/Evan Vucci)

Gianni Infantino recibiría múltiples nominaciones para ser secretario general de la ONU

Donald Trump no sería el único que nominaría al presidente de la FIFA, ya que algunas fuentes indican que la rotación geográfica en el puesto le abriría una posibilidad y recibiría varias nominaciones .

La posible llegada de Infantino a la ONU por Trump ha sido celebrada por Paolo Zampolli, el Representante Especial de Estados Unidos para las Asociaciones Globales de Trump.

Asegurando que Gianni Infantino haría un “gran trabajo”, ya que sabe cómo gestionar entre diversas naciones.

“En las Naciones Unidas hay que tratar con 193 Estados miembros. En la FIFA hay más de 200 miembros, y la excelente trayectoria de Gianni demuestra que sabe cómo gestionar.” Paolo Zampolli

La tentativa candidatura de Infantino llega en un contexto de tensión entre Trump y la ONU.

Donald Trump y Gianni Infantino (Evan Vucci / AP)

El presidente de Estados Unidos, ha arremetido contra la ONU por una supuesta “inactividad” en los conflictos mundiales.

En 2025, Trump creó la nueva Junta de Paz encabezada por Estados Unidos, además de que negoció acuerdos entre Israel y Hamás.

De igual manera, Donald Trump ordenó retirarse de 66 organizaciones internacionales, de las cuales 31 están relacionadas con la ONU como la OMS, UNESCO y el Consejo de Derechos Humanos.