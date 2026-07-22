Este martes 21 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso informando que el huracán Fausto de categoría 1 se intensifica lentamente y se dirige hacia el oeste-noroeste.

De acuerdo con el SMN, la tormenta tropical Fausto se convirtió en huracán desde el pasado lunes 20 de julio.

¿El huracán Fausto que se forma en el Pacífico afectará a México?

En su más reciente actualización, el SMN reportó que debido a su distancia y trayectoria el Huracán Fausto “no representa peligro para el territorio nacional”.

Por tal motivo, la dependencia tampoco ha emitido recomendaciones de seguridad.

Huracán Fausto se forma en el Pacífico: ¿afectará a México? (SMN)

Respecto al pronóstico de lluvia, el huracán Fausto no tendrá efectos en nuestro país.

La distancia al lugar más cercano del huracán Fausto es a 1,260 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas en Baja California Sur.

El SMN reporta que el ciclón se desplaza en dirección oeste noreste a 19 kilómetros por hora.

Los vientos máximos sostenidos del huracán Fausto son de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros por hora.

De acuerdo con los pronósticos, Fausto alcanzaría la categoría 2 para el miércoles 22 de julio, aunque sin trayectoria en México.

Por su parte el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos proyecta que el huracán Fausto se mantenga hacia el oeste a las islas de Hawái, por lo que vigila sus efectos.