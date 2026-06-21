Panamá vs Croacia juegan en su segundo partido del Grupo L en el Mundial 2026. Transmite ViX el martes 23 de junio a las 17 horas.

  • Partido: Panamá vs Croacia
  • Fase: Jornada 2 Fase de grupos
  • Fecha: Martes 23 de junio del 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Toronto, Canadá
  • Transmisión: VIX
Adalberto Carrasquilla con la selección de Panamá
Adalberto Carrasquilla con la selección de Panamá (David Leah / MEXPSORT)

Panamá vs Croacia: Fecha para ver el partido del Grupo L del Mundial 2026

El martes 23 de junio de 2026 será el partido Panamá vs Croacia del Mundial 2026, segundo duelo de ambas selecciones del Grupo L.

Panamá vs Croacia: Horario para ver el partido del Grupo L del Mundial 2026

Panamá vs Croacia iniciará a las 17 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 2 del Mundial 2026.

Panamá vs Croacia: Canal para ver el partido del Grupo L del Mundial 2026

Panamá vs Croacia podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

  • Partido: Panamá vs Croacia
  • Fase: Jornada 2 Fase de grupos
  • Fecha: Martes 23 de junio del 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Toronto, Canadá
  • Transmisión: VIX

¿Cómo quedaron Panamá y Croacia en la Jornada 1 del Mundial 2026?

Panamá y Croacia comparten el Grupo L Mundial 2026 con las selecciones de Inglaterra y Ghana.

Panamá debutó con derrota ante Ghana en el Mundial 2026, mientras que Croacia tampoco pudo sumar frente a Inglaterra en la Jornada 1.