Panamá vs Croacia juegan en su segundo partido del Grupo L en el Mundial 2026. Transmite ViX el martes 23 de junio a las 17 horas.
- Partido: Panamá vs Croacia
- Fase: Jornada 2 Fase de grupos
- Fecha: Martes 23 de junio del 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Toronto, Canadá
- Transmisión: VIX
Panamá vs Croacia: Fecha para ver el partido del Grupo L del Mundial 2026
El martes 23 de junio de 2026 será el partido Panamá vs Croacia del Mundial 2026, segundo duelo de ambas selecciones del Grupo L.
Panamá vs Croacia: Horario para ver el partido del Grupo L del Mundial 2026
Panamá vs Croacia iniciará a las 17 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 2 del Mundial 2026.
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Panamá vs Croacia: Canal para ver el partido del Grupo L del Mundial 2026
Panamá vs Croacia podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Panamá vs Croacia
- Fase: Jornada 2 Fase de grupos
- Fecha: Martes 23 de junio del 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Toronto, Canadá
- Transmisión: VIX
¿Cómo quedaron Panamá y Croacia en la Jornada 1 del Mundial 2026?
Panamá y Croacia comparten el Grupo L Mundial 2026 con las selecciones de Inglaterra y Ghana.
Panamá debutó con derrota ante Ghana en el Mundial 2026, mientras que Croacia tampoco pudo sumar frente a Inglaterra en la Jornada 1.