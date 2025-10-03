Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, miles de aficionados en todo el mundo se registraron para poder comprar boletos de los diferentes partidos que se celebrarán en México, Estados Unidos y Canadá, aunque es un hecho que no todos tendrán la suerte de ser aceptados para tener el derecho de comprar entradas, por lo que es ahí donde ha empezado a aparecer la reventa con precios exorbitantes que alcanzan hasta los 300 mil pesos.

El periodista Favian Renkel publicó en su cuenta de X una oferta de compra por un boleto de categoría 3 para un juego en la ciudad de Nueva York del Mundial 2026. Según lo que se especifica en esa página de reventa de boletos, el costo es de 15 mil dólares, es decir 276 mil 345 pesos. En ese mismo tenor, hay entradas más caras que llegan a alcanzar montos hasta de 300 mil pesos.

“Una de las entradas de reventa más locas que he visto”, posteó el periodista con respecto al precio en reventa de un solo boleto para entrar en Nueva York a un partido del Mundial 2026 el cual ni siquiera tiene equipos confirmados dado que el sorteo para la máxima fiesta del futbol ni siquiera se ha llevado a cabo.

¿Qué pasa si no has recibido el correo de confirmación del sorteo de boletos del Mundial 2026?

Es importante mencionar que si te registraste en el sorteo para la primera fase de la venta de boletos del Mundial 2026 y no recibiste el correo de confirmación para entrar a la preventa, todavía tendrás una nueva oportunidad debido a que del 27 al 31 de octubre habrá una segunda fase de registro para acceder a la venta de entradas.

Los precios oficiales de los boletos para el Mundial 2026 van de los 60 dólares en fase de grupos hasta los 6 mil 730 dólares en lo que respecta a boletos premium para la final, lo que en pesos se traduce en un rango de mil 100 pesos hasta 124 mil pesos. Quien haya resultado aceptado en el sorteo para la venta, podrán elegir la localidad de su preferencia.

Finalmente, para el mes de diciembre, ya con el sorteo del Mundial realizado, se abrirá una tercera ventana de venta de boletos, la cual tendrá el aliciente de que se conocerán ya a todas las selecciones clasificadas, así como los enfrentamientos que se llevarán a cabo en las diferentes sedes.

FIFA tendrá un sitio oficial de reventa cerca de la inauguración del Mundial

Es importante mencionar que conforme se acerque la fecha de la inauguración del Mundial, FIFA habilitará un sitio oficial para reventa de boletos en la que la gente podrá poner a disposición sus entradas al precio que considere conveniente y que los usuarios sin entradas estén dispuestos a pagar.

Esta plataforma de FIFA para la reventa de boletos en el Mundial tendrá una versión especial para residentes en México que se encuentren en la búsqueda de tickets y no hayan podido adquirirlos en las fases anteriores de venta de entradas.

De tal forma, todavía habrá más ventanas de venta de boletos para el Mundial 2026, el cual, dicho sea de paso, se considera que será el más caro de la historia en lo que respecta al costo de los tickets.