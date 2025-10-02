Conseguir un boleto para un partido del Mundial 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá es un sueño; esperanza que se convierte en hazaña si quieres ir a la Final, cuyo precio por los tikets supera los 40 mil pesos.

A pesar de que habrá más juegos que en ediciones anteriores, lograr asistir al Mundial 2026 no es sencillo y mucho menos barato.

El Mundial de 2026 dará comienzo en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México el jueves 11 de junio de 2026 con un partido en el que participará la selección mexicana.

La Final del Mundial 2026 se disputará en el Nueva York el domingo 19 de julio de 2025

Boletos del Mundial 2026: Los precios para la Final superan los 40 mil pesos

Como es lógico, el boleto más caro del Mundial 2026 será el de la Final, que se jugará en la ciudad de Nueva York.

Cabe recordar que para el público en general, además del Hospitality, se ofrecen cuatro categorías de boletos para asistir al Mundial 2026: CAT1, CAT2, CAT3 y CAT4.

En ese sentido, en CAT1, la localidad más cara para ver la Final del Mundial 2026, el boleto costará 6730 dólares, es decir, más de 125 mil pesos.

Los precios van bajando de acuerdo a la categoría, arrojando las siguientes cifras:

CAT | 125 mil pesos

CAT2 |78 mil pesos

CAT3 | 51 mil pesos

CAT4 | 39 mil pesos

Así que aún tienes algo de tiempo para buscar la manera de conseguir el dinero necesario para asistir a la Final del Mundial 2026, al menos los precios de los boletos ya los conoces.

Estas son las distintas fases de venta de boletos para el Mundial 2026

La primera fase de venta de boletos para el Mundial 2026 se abrió para tarjetahabientes VISA, y comenzó el 1 de octubre.

La segunda fase será entre el 27 y el 31 de octubre, con la misma mecánica: los aficionados deben registrarse en el portal de FIFA y, si resultan seleccionados, se les asignará un horario y fecha para comprar boletos.

La tercera fase del sorteo será después del cinco de diciembre, una vez realizado el sorteo del Mundial 2026 en Washington.