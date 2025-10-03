Fiel a su estilo, Donald Trump generó polémica el pasado jueves luego de que declaró que probablemente cambiarían unas sedes del Mundial 2026 de la FIFA debido a que hay partidos agendados en ciudades o estados gobernados por demócratas, mientras que él es republicano.

“Nos aseguraremos de que estos partidos se celebren en condiciones seguras. Si consideramos que una ciudad podría ser mínimamente insegura para el Mundial, la trasladaremos a otra ciudad”, declaró Donald Trump sobre el torneo de la FIFA.

Sin embargo, un importante directivo del organismo que llevará a cabo el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, ya salió a responderle al mandatario y aseguró que la FIFA será quién tomará las decisiones.

Directivo de la FIFA responde a amenazas de Trump para cambiar sedes del Mundial 2026

Durante el evento Leaders Week London, Victor Montagliani le respondió a Donald Trump luego de que este amenazara con mover partidos del Mundial 2026 por diferencias con los gobiernos de algunas ciudades que serán sede en los Estados Unidos.

“Es un torneo de la FIFA, bajo su jurisdicción; la FIFA toma esas decisiones…”, declaró el vicepresidente del organismo luego de la controversia generada por Donald Trump por los posibles cambios de sede para el Mundial 2026.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (WIN MCNAMEE / Getty Images via AFP)

Además, el vicepresidente de la FIFA aseguró que el futbol es más grande que los gobiernos, los regímenes y los eslóganes de los políticos, por lo que descartó cualquier posibilidad de que alguna sede cambie por una discrepancia entre republicanos y demócratas.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, no le ha respondido a Trump tras amenazas a cambiar sedes del Mundial 2026

Mientras que Victor Montagliani, vicepresidente de la FIFA, ya se pronunció sobre las amenazas de Donald Trump sobre cambiar algunas sedes del Mundial 2026, Gianni Infantino aún no lo ha hecho.

Y es que, el mandamás de la FIFA preferiría evitar confrontaciones con Donald Trump debido a su cercanía con el presidente de Estados Unidos y a que constantemente ha estado en eventos junto a él.

También ha evitado pronunciarse con respecto a la expulsión de Israel de competiciones de la FIFA y de la UEFA por el genocidio que están llevando a cabo en la Franja de Gaza desde hace tiempo.