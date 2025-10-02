El partido inaugural del Mundial 2026 lo disputará la Selección Mexicana el jueves 11 de junio, y si quieres ir a ese partido te decimos el precio de los boletos.

La venta de boletos para los partidos del Mundial 2026 ya inició, y en la medida que vayan avanzando las semanas, la ansiedad para los aficionados al futbol por conseguir una entrada crecerá.

México, uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026, tendrá el honor de inaugurar el torneo en el Estadio Azteca, el renovado inmueble que albergó las finales y los partidos inaugurales de las Copa Mundiales de 1970 y 1986.

Precio de los boletos para el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

México jugará sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, pero sin duda, el partido inaugural quedará sellado en la memoria de los aficionados al balompié.

Así que, para ir planeando el presupuesto que se necesitará para ir al partido inaugural del Mundial 2026, te compartimos los precios de los boletos que ya fueron revelados por la FIFA.

Hay cuatro categorías de boletos para el partido inaugural del Mundial 2026, en el que México enfrentará a un rival por definir, cuyos precios van de los 6800 a los casi 34 mil pesos.

Estos son los precios para el partido inaugural del Mundial 2026:

Categoría 1 | 33 mil 630 pesos

Categoría 2 | 23 mil 771 pesos

Categoría 3 | 13 mil 726 pesos

Categoría 4 | 6 mil 817 pesos

FIFA tightly guarded 2026 World Cup ticket prices.



Now, The Athletic reveals costs for each game, at each venue, at every stage of the tournament. pic.twitter.com/afAXhKYXOe — The Athletic (@TheAthletic) October 2, 2025

¿Cómo conseguir boletos para el partido inaugural del Mundial 2026?

Además de tener una buena cantidad de dinero disponible, se necesita mucha suerte para acceder a la compra de un boleto para el partido inaugural del Mundial 2026.

El miércoles 1 de octubre de 2025 comenzó la primera fase de la venta de boletos del Mundial 2026.

Hay que recordar que desde el 29 de septiembre de 2025, la FIFA comenzó a enviar correos a los aficionados que resultaron ganadores en el sorteo de la preventa de VISA para los boletos del Mundial 2026.

Aquellos aficionados que resultaron seleccionados en dicho sorteo, recibieron una fecha y un horario específico para adquirir entradas a los partidos que deseen asistir del torneo.

Más adelante habrá más oportunidades para comprar boletos, pero cada vez menos entradas disponibles para el evento.