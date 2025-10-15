Aunque la Selección Mexicana no pudo avanzar más allá de los cuartos de final del Mundial Sub-20, el talento de Gilberto Mora sigue impresionando a varios clubes y ahora el Manchester United se ha sumado a la pelea.

Y es que no es para menos, con 17 años, Gilberto Mora ha mostrado un talento y personalidad que es difícil de encontrar a su edad. Es por ello que equipos como el Manchester United se han fijado en él.

Sin embargo, todos los interesados tendrán que esperar hasta que cumpla los 18 años para que pueden ficharlo, esto debido a las estrictas normas que ha planteado la FIFA.

Manchester United se suma a lucha por fichaje de Gilberto Mora

De acuerdo con información de César Luis Merlo, Gilberto Mora es seguido muy de cerca por el Manchester United, equipo histórico de la Premier League, sin embargo, no serían el único equipo interesado en el mexicano.

Aunque se ha hablado de distintos clubes que podrían fichar a Gilberto Mora, la fuente anteriormente mencionada explica que los equipos que los más interesados han sido el Manchester United y el FC Barcelona.

Sin embargo, este interés no ha pasado de “consultas de scouts”, lo que significa que el futbolista mexicano ha pasado los primeros filtros de estos importantes equipos del futbol europeo.

Merlo explica que a diferencia del FC Barcelona, el Manchester United mostró interés en Mora desde antes del Mundial Sub-20, en el que la Selección Mexicana cayó eliminada ante Argentina.

Hasta el momento no ha llegado ninguna oferta a los escritorios de Xolos de Tijuana, equipo al que pertenece la joya mexicana, por lo que su futuro aún no está decidido.

¿Cuál es el valor de Gilberto Mora?

De acuerdo con el sitio Transfermarkt, Gilberto Mora tiene un valor actual en el mercado de 4.5 millones de euros, lo que equivale a cerca de 96.7 millones de pesos mexicanos.

Esta cantidad contrasta de enorme manera con lo dicho por la representante de Gilberto Mora, Rafaela Pimenta, quien aseguró que “con 15 millones de dólares no compro ni una pierna” del futbolista mexicano.

Según la información de Merlo, ni Xolos de Tijuana ni el entorno de Mora han fijado un precio por el futbolista que es seguido por varios equipos del futbol europeo.