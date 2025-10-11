Gilberto Mora es la gran figura de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20, su actuación en el torneo solo confirma en el gran nivel del juvenil de Xolos quien aumentó su valor en tan solo unos meses.

Apenas ha pasado un año desde el debut de Gilberto Mora con Xolos en la primera división del futbol mexicano y con apenas poco más de doce meses jugando en la Liga MX, logró aumentar su valor en un 300%.

En poco más de un año jugando en el máximo circuito, Mora se ha vuelto pieza clave para el funcionamiento de Xolos pero también para la Selección Mexicana con la que ya ganó una Copa Oro.

¿Vale 15 millones? Gilberto Mora aumentó su valor más de 300% en unos meses

Gilberto Mora es la gran sensación en el futbol mexicano, el joven de 16 años se ha consolidado en primera división con Xolos y actualmente es una de las grandes figuras de México en el Mundial Sub-20.

Aunque en la cancha parece un jugador consolidado, el juvenil mexicano debutó hace apenas 14 meses tiempo en el que logró aumentar su valor más de un trescientos por ciento de la cifra con la que comenzó su carrera.

En octubre de 2024, Mora tenía un valor de mercado de 1.16 millones de dólares y actualmente, según Transfermarkt, está tasado en 5.2 millones de dólares, de manera que en 12 meses, incrementó valor 348%.

Representante de Gilberto Mora habla del valor del jugador de Xolos

Hace unos días, Rafaela Pimenta, la representante de Gilberto Mora encendió las redes sociales al soltar una declaración sobre el valor del jugador de Xolos, misma que causó polémica entre los fans del futbol mexicano.

“Con 15 millones de dólares no compro una pierna de Gilberto Mora”, respondió Rafaela Pimenta en una entrevista con TUDN donde le preguntaron qué precio tendría que poner Xolos para la venta del juvenil mexicano.

Con la actuación de Mora en el Mundial Sub-20 se ha revelado que distintos clubes de Europa se han interesado en la promesa del futbol mexicano, entre ellos el FC Barcelona y el Real Madrid, pero cualquiera deberá esperar a que cumpla 18 años.