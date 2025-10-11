El futuro de Gilberto Mora aún está en el aire, pues gracias a su excelente participación en el Mundial Sub-20, la joya mexicana está en la mira de clubes importantes como el Real Madrid.

De cara a una posible transferencia al futbol europeo, Gilberto Mora ya confesó a qué equipo prefiero del Viejo Continente y para sorpresa de los blaugranas, no es el FC Barcelona.

En una reciente entrevista con ESPN, Ignacio Ruvalcaba, director de categorías menores en Xolos de Tijuana, reveló que el joven futbolistas es aficionado merengue.

“Él tiene un sueño, que es jugar en el Real Madrid, pero tiene los pies en la tierra. Siempre ve el futbol y le encanta ver al Real Madrid, ojalá lo podamos ver por allá triunfando”, detalló el director de categorías menores en Xolos de Tijuana sobre Gilberto Mora.

¿Gilberto Mora le va al Real Madrid? La impactante confesión que podría definir su futuro

Gilberto Mora actualmente ha sido vinculado con equipos como el Real Madrid y el FC Barcelona porque sus números lo avalan, ya que tan solo en el Mundial Sub-20 ha anotado 3 goles y 2 asistencias en apenas 4 partidos del torneo juvenil internacional.

Y como un plus Gilberto Mora tiene el sueño de jugar en el Real Madrid, al menos así lo dijo Ignacio Ruvalcaba, director de categorías menores en Xolos de Tijuana.

“Se ve en el futuro jugando allá, le encanta ver el futbol europeo y creo que tiene calidad para estar en esas ligas. Siempre bromeamos con él, porque es fan del Real Madrid”, explicó Ignacio Ruvalcaba sobre el fanatismo de la joya mexicana.

¿Gilberto Mora ya puede jugar en un equipo de Europa?

Debido a su corta edad, Gilberto Mora tendrá que esperar más tiempo para poder emigrar al futbol europeo, el cuál podría ser hasta el próximo año 2026.

Esto gracias al reglamento de la FIFA que establece que los futbolistas menores de edad como Gilberto Mora deben seguir jugando en su país hasta cumplir los 18 años edad.