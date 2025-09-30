El arranque de la temporada en la Premier League no ha sido bueno para Manchester United toda vez que de los primeros seis partidos que ha jugado, ha perdido tres, ganado dos y empatado uno, lo cual lo tiene en la catorceava posición, situación que hizo explotar a una leyenda de los Red Devils, la cual arremetió contra el plantel actual.

En entrevista con un podcast de la BBC, Wayne Rooney habló del presente de Manchester United y atacó a los jugadores al señalar que no les ve ganas ni carácter, además de que cuando va a verlos jugar, lo hace con la expectativa de que pierdan o empaten. La leyenda del equipo no se guardó nada.

“No veo a los jugadores luchar, no veo carácter, no veo ganas de ganar. Voy a ver un partido esperando a que el equipo pierda o tal vez consiga un punto. El alma ha desaparecido del club… ¿Qué está pasando? No es solo culpa del entrenador. Los jugadores no se merecen llevar esa camiseta y eso duele”, expresó.

Wayne Rooney perdió la fe en el Manchester United de Ruben Amorim

Al ser consultado sobre su percepción del técnico de Manchester United, Ruben Amorim, Wayne Rooney aseguró que desea que el técnico pueda darle la vuelta a la situación que vive el club, pero desde su punto de vista, es complicado e incluso, aceptó que ha perdido la fe.

“Lo que está pasando con Manchester United no es propio de un club. Sinceramente, espero que pueda (Ruben Amorim) darle la vuelta a la situación y que lo consiga. Pero después de lo que he visto, sinceramente, no tengo fe”, compartió Wayne Rooney.

Además, el ex delantero del equipo rojo aseguró que “la cultura de ese club de futbol ha desaparecido… lo que veo en el club no es propio de Manchester United”.

¿Cómo le fue a Manchester United en su último partido?

El pasado fin de semana, Manchester United jugó su último partido en lo que va de la Premier League al visitar la cancha de Brentford, rival que se aprovechó de su mal momento para ganarle con contundencia por marcador de 3-1.

Este resultado en el último partido de Manchester United se ha sumado a una serie de marcadores que en la institución lamentaron de sobremanera y que agudizan la crisis que viven, como por ejemplo la derrota 3-0 en el derbi contra Manchester City o la eliminación en la Copa de la Liga donde perdieron en penales contra un equipo de la cuarta división inglesa como Grimsby Town.

De tal forma, Manchester United navega en la mediocridad desde hace algunos años y parece que seguirá sin dar señales de vida en el futbol de Inglaterra.