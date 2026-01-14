Luego de la apuesta fallida por Ruben Amorim, Manchester United habría encontrado al entrenador idóneo para comandar al equipo por lo que resta de la temporada; se trata de Michael Carrick.

Michael Carrick conoce bien el entorno de Manchester United, fue su capitán y después del retiro, se unió al cuerpo técnico de los Diablos Rojos.

Como jugador, Carrick celebró 464 partidos, conquistó cinco títulos de Premier League; además de la FA Cup, dos Copas de la Liga, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la Copa Mundial de Clubes.

“El Manchester United se complace en anunciar el nombramiento de Michael Carrick como entrenador del primer equipo masculino hasta el final de la temporada 2025/26”, se lee en el comunicado.

En su trayectoria, fue auxiliar de José Mourinho y Ole Gunnar Solskjaer en Manchester United; cuando se marchó este último, Carrick fungió como interino. Además, de esa breve experiencia como primer entrenador, dirigió al Middlesbrough por dos años y medio. (136 partidos con un saldo de 63 victorias, 24 empates y 49 derrotas).

“Tener la responsabilidad de dirigir al Manchester United es un honor”, señaló en su presentación.

“Sé lo que se necesita para triunfar aquí; ahora me centro en ayudar a los jugadores a alcanzar el nivel que esperamos en este increíble club, y sabemos que este grupo es más que capaz de producirlo”, agregó el timonel inglés.

¿Cuándo volverá a jugar el Manchester United?

Con Michael Carrick como su nuevo entrenador, Manchester United se prepara para encarar uno de los duelos más importantes de la temporada: enfrentará el derbi ante el Manchester City.

El Manchester United vs Manchester City se disputará el sábado 17 de enero en Old Trafford.