Luego de que terminara la participación de México en el Mundial Sub-20, varios futbolistas mexicanos dieron buenas sensaciones de su gran futbol como fue el caso de Gilberto Mora, quien ya es seguido por clubes europeos como el Real Madrid.

De acuerdo con ESPN, tanto el Real Madrid como el FC Barcelona siguen muy de cerca a Gilberto Mora, sin embargo, admiten que aún es muy pronto para hacer un movimiento por su fichaje.

En el caso del club culé, la fuente señala que el equipo lleva años siguiendo su evolución y admiten que “tiene una muy buena proyección y unas características realmente interesantes”, pero reconocen que “a sus 16 años puede que aún necesite margen de crecimiento” para saber si lograra triunfar en un equipo grande de Europa.

“Es ahora cuando ha roto mediáticamente y todo el mundo habla de él. Es un medio muy habilidoso, un jugador con una proyección muy buena, aunque aún es pronto para definir cuál será su meta final”, señaló una fuente cercana al FC Barcelona a ESPN.

¿Se convierte en Merengue? Revelan que el Real Madrid mantiene un firme interés por Gilberto Mora

En el caso del Real Madrid, la opinión sobre Gilberto Mora es muy similar a la del club blaugrana, no obstante, afirman que todavía es muy pronto para saber si se convertirá en un jugador top como para vestir el jersey merengue.

El Real Madrid sigue muy de cerca a Gilberto Mora y su buen rendimiento en el Mundial Sub-20 ha sido una prueba más para reafirmar su interés por la joya mexicana. Incluso, varias fuentes coinciden en que el jugador de Xolos de Tijuana es el nombre más destacado de su generación.

Cabe mencionar que, pese a que Gilberto Mora no puede ser traspasado a ningún club hasta los 18 años de edad, el Real Madrid ya hizo operaciones similares con Vinicius y Endrick, pues los fichó siendo menores de edad y los dejó cedidos en su equipos hasta que en la mayoría de edad pudieron sumarse al conjunto blanco.

¿Gilberto Mora le va al Real Madrid?

En una entrevista con ESPN, Ignacio Ruvalcaba, director de categorías menores en Xolos de Tijuana, reveló que Gilberto Mora es aficionado del Real Madrid.

“Él tiene un sueño, que es jugar en el Real Madrid, pero tiene los pies en la tierra. Siempre ve el futbol y le encanta ver al Real Madrid, ojalá lo podamos ver por allá triunfando”, detalló el director de categorías menores en Xolos de Tijuana sobre Gilberto Mora, quien podría emigrar al futbol europeo en un futuro.