El sueño del Mundial Sub-20 se terminó para México en la ronda de cuartos de final. Argentina dio cuenta de un Tricolor que prometía mucho, pero no pudo pasar la aduana de una Albiceleste que supo maniatar a todos los elementos nacionales, incluido Gilberto Mora, quien quiso, pero esta vez no pudo y a 24 horas de la eliminación, se pronunció en su cuenta de Instagram.

Y es que, sin lugar a dudas, el canterano de Tijuana fue un futbolista que llamó poderosamente la atención en este Mundial Sub-20 tanto por su talento como por su edad, toda vez que tiene 16 años. En ese sentido, Gilberto Mora se dijo agradecido por haber cumplido un sueño con México independientemente de la eliminación.

“Gracias Chile 2025. Un sueño hecho realidad. ‘Los tiempos de Dios son perfectos’”, publicó Mora en su cuenta de Instagram ya con las pulsaciones disminuidas tras el partido ante Argentina y con la mira en su siguiente reto, el cual está enfocado de lleno con la Selección mayor de cara al Mundial 2026.

¿Qué sigue para Gilberto Mora en la Selección Mexicana?

Si bien, existía la posibilidad de que Gilberto Mora jugara tres Mundiales en menos de un año, la realidad es que no será considerado para la Copa del Mundo Sub-17 toda vez que se considera que tiene los argumentos futbolísticos suficientes para ir a la Selección Mexicana mayor en la Fecha FIFA de noviembre.

De tal forma, Gilberto Mora volverá a territorio nacional para enfocarse en lo que queda del Apertura 2025 de la Liga MX con Xolos, pelear por un boleto a la Liguilla y luego, esperar la convocatoria por parte de Javier Aguirre para los partidos de la Selección Mexicana en contra de Uruguay y Paraguay la segunda semana de noviembre.

Cabe mencionar que, a la siguiente Fecha FIFA, Gilberto Mora llegará ya con 17 años cumplidos toda vez que este martes 14 de octubre es su cumpleaños, aunque es un hecho que, por mucho, seguirá como el más joven del Tricolor.

Gilberto Mora on Instagram. 📲



“GOD’S TIMING IS PERFECT”. ❤️🙏🏼⏳ pic.twitter.com/brubMTLSDN — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) October 13, 2025

Gilberto Mora sería seguido desde Europa

Cabe mencionar que el Mundial Sub.20 resultó ser una gran vitrina para Gilberto Mora, esto debido a que diferentes equipos de Europa le habrían dado un seguimiento puntual con mira a llevárselo al viejo continente cuando cumpla 18 años.

En ese sentido, uno de los clubes que le echó el ojo a Gilberto Mora desde Europa fue Barcelona. Y es que con base en lo compartido por el periodista César Luis Merlo, la escuadra catalana habría manifestado interés en el mediocampista dado el potencial que encontraron en él.

De tal forma, todo el próximo año resultará fundamental en el futuro de Mora, que, de seguir por esta senda, podría tener como destino lo más alto del futbol internacional.