El Clásico en LaLiga está cada vez más cerca y a poco más de dos semanas de meterse al Santiago Bernabéu para enfrentar a Real Madrid, FC Barcelona recibió buenas noticias toda vez que recuperará a tres de sus figuras para este compromiso, las cuales habían estado de baja por lesiones de las cuales ya han sanado.

Incluso, estas tres figuras de FC Barcelona llegarían con ritmo de juego toda vez que se proyecta que desde el próximo fin de semana en el que los culés enfrenten a Girona, podrán ser utilizados si el técnico Hansi Flick así lo considera. Dicho esto, la baraja de posibilidades, sobre todo en ataque, crece para su causa con miras al Clásico contra Real Madrid.

Y es que según la información compartida por el Diario AS, salvo una gran sorpresa, Rapinha, Lamine Yamal y Fermín serán elegibles para el juego del sábado entrante contra Girona, así como para el choque con Olympiacos de Champions League, el cual será el último antes del Clásico contra Real Madrid.

Barcelona tiene más lesionados

Es importante mencionar que aparte de Lamine Yamal, Rapinha y Fermín, Barcelona tiene más lesionados que todavía no podrán reaparecer contra Girona. Jugadores como: Gavi, Ter Stegen y Joan García se encuentran en rehabilitación, por lo que aún no pueden formar parte de la convocatoria.

Es importante mencionar que esta Fecha FIFA fue de mucha importancia para Barcelona porque el parón les permitió poder avanzar en las recuperaciones de los elementos lesionados ya mencionados, los cuales son fundamentales sobre todo en el aparato ofensivo blaugrana.

Ahora, en el campamento de Barcelona esperan que el resto de sus lesionados tengan la misma evolución favorable para contar con equipo completo lo antes posible a sabiendas de la cargada agenda que tienen tanto en el torneo local como en Champions League.

¿Cuándo es el Clásico Real Madrid vs FC Barcelona?

A propósito de los jugadores que recuperó la escuadra catalana con miras al Clásico, es importante mencionar que el Real Madrid vs Barcelona se llevará a cabo el próximo domingo 26 de octubre en punto de las 9:15 hrs (tiempo del centro de México).

Todo apunta a que el Clásico entre Real Madrid y Barcelona será un duelo directo por el liderato de LaLiga, toda vez que en estos momentos los Merengues marchan como punteros con cos puntos de ventaja sobre los catalanes.

De tal forma, todo apunta a que se celebrará un duelo de poder a poder en la capital española entre los dos máximos contendientes al título de LaLiga y ataques poderosos que prometen emociones al por mayor.