El Mundial Sub-20 está siendo la prueba de que Gilberto Mora, mediocampista chiapaneco de 16 años de edad (cumple 17 el 14 de octubre), es un diamante en bruto para el futbol mexicano y que en él se depositan muchas de las esperanzas de los aficionados para el futuro.

De hecho, son varios ya los clubes europeos que, se dice, han comenzado a seguir a Gilberto Mora para que, una vez que cumpla la mayoría de edad, puedan ficharlo para que continúe su formación en el viejo continente.

Sin embargo, un futbolista mexicano tan talentoso y con una gran proyección a futuro siempre es atractivo para el mercado de clubes en la Liga MX, por lo que tampoco le faltarán pretendientes para continuar su carrera en nuestro país, pero tal vez no en Xolos.

Dar el salto a un grande de la Liga MX o irse a Europa: ¿Dónde debería continuar su carrera Gilberto Mora?

Con sus grandes actuaciones en el Mundial Sub-20, Gilberto Mora está demostrando que está para grandes cosas a lo largo de su carrera e incluso en redes sociales los aficionados ya han pedido que “se le proteja” de todas las distracciones que pudieran desviarlo por otro camino.

Aunque Gilberto Mora podría estar varios años en el futbol mexicano, lo mejor para su carrera sería que diera el salto al balompié europeo, pero aún no a la élite, sino más bien a una liga de segundo nivel para que termine su formación.

Prensa chilena se burla de México y Gilberto Mora: “Se viene otro 7-0” (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

La Eredivisie de Países Bajos, la Primeira Liga de Portugal o incluso la Pro League de Bélgica serían escenarios ideales para que el joven mediocampista mexicano vaya a terminar su proceso formativo antes de pensar en el nivel top.

Gilberto Mora solamente saldría al futbol europeo una vez que salga de Xolos

De acuerdo con información compartida por el periodista Martín del Palacio, el entorno de Gilberto Mora ya tendría decidido que solamente saldría a un club europeo una vez que Xolos lo venda.

Los dueños del Club Tijuana, así como el padre de Gilberto Mora y su representante Rafaela Pimenta, esperan que antes o después del Mundial 2026 pueda ser vendido al viejo continente y así se convierta en la venta más cara de la historia de un club mexicano a uno europeo.