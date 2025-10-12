No es sorpresa, la Selección Mexicana perdió ante Colombia en el primer amistoso que tiene de esta Fecha FIFA de octubre. Lo curioso fue que mientras eso ocurría, en las redes sociales del Tri se vio un dato que dio risa.

Con la estadística que publicaron buscaban dar cierto ánimo a la afición de la Selección Mexicana, pero no se esperaban lo que iba a pasar después, pues terminaron siendo goleados por Colombia.

Ahora su siguiente rival es Ecuador y las cosas pintan para que estén iguales o peores. La Tricolor clasificó al Mundial 2026 siendo uno de los mejores en las eliminatorias sudamericanas.

Terminaron segundos, solo por detrás de Argentina. Además, y lo más importante, es que tiene estrellas que juegan en los mejores clubes del mundo: Caicedo, Pacho o Estupiñán, por decir algunos.

¡Es ridículo! El dato de risa que presumió la Selección Mexicana tras caer por goleada ante Colombia

Como vimos, la Selección Mexicana se enfrentó a Colombia en el amistoso de preparación para el Mundial 2026. El primer tiempo fue de cierta forma parejo, y en el descanso, en las redes sociales del Tri publicaron lo siguiente:

"La Selección Nacional de México alcanzó el 87 por ciento de efectividad en los pases durante los primeros 45 minutos“.

Lo curioso fue que en la segunda parte, México recibió 3 goles y fueron donde peor se vieron, por lo que el dato no sirvió de nada y los aficionados se burlaron.

La reacción de Javier Aguirre tras la goleada ante Colombia

Sin duda, Colombia exhibió lo mal que se encuentra la Selección Mexicana. Recibir un 4-0 habla de una diferencia grande de niveles. Javier Aguirre lo sabe y habló al respecto.

"Lo vengo repitiendo, quiero esto. A mí me sirve de poco ganar hoy 4-0 a Serbia, eso puede confundir y esta es una realidad. Duele mucho porque es un marcador abultado y es una lección, pero intentaré reanimarlos y enseñarles bien en qué nos equivocamos y trataré de cambiar las cosas en Guadalajara“, comentó Javier Aguirre tras el partido ante Colombia.