Francia vs Marruecos protagonizarán el primer partido de los cuartos de final del Mundial 2026, el jueves 9 de julio en el Estadio de Boston.

Francia vs Marruecos

Fecha: Jueves 9 de julio

Fase: Cuartos de final del Mundial 2026

Horario: 14 horas

Mbappé lidera a Francia en busca del pase a las semifinales del Mundial 2026

Kylian Mbappé marcó su gol 19 en mundiales para llevar a Francia a los cuartos de final del Mundial 2026, su cuarta ocasión consecutiva en esta fase.

El Boston Stadium en Foxborough, Massachusetts, Francia de Mbappé tendrá a un rival de otra categoría en Marruecos, la selección que eliminó a otro favorito, el representativo de Países Bajos.

Francia venció a Paraguay para meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026. (Matt Slocum / AP Photo/Matt Slocum)

Marruecos, un rival en ascenso en el Mundial 2026

Marruecos avanzó con autoridad a los cuartos de final del Mundial 2026, tras golear 3-0 a la selección de Canadá gracias a un doblete de Azzedine Ounahi y un tanto de Soufiane Rahimi.

Marruecos, con Hakimi de líder, es la primera selección africana en la historia en alcanzar los cuartos de final de forma consecutiva.

Achraf Hakimi lidera a Marruecos en busca del pase a cuartos de final del Mundial 2026 (Martin Meissner / AP Photo/Martin Meissner)

Francia vs Marruecos, un partido con sabor a revancha en el Mundial 2026

Francia vs Marruecos es una revancha de la semifinal del Mundial de Catar 2022, compromiso en el que los franceses se impusieron 2-0 sobre la escuadra africana.

El vencedor de esta llave se medirá en semifinales del Mundial 2026, el 14 de julio en Dallas, ante el ganador de los duelos que arrojen las combinaciones Portugal vs España y Estados Unidos vs Bélgica.