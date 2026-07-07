Argentina de Lionel Messi, se enfrenta este martes 7 de julio a Egipto en Atlanta en los octavos de final del Mundial 2026.

Argentina es ligero favorito para avanzar a cuartos de final del Mundial 2026 sobre Egipto, pero no deberá confiarse demasiado ante los africanos.

Argentina vs Egipto: Pronóstico del partido por el pase a cuartos de final del Mundial 2026

Argentina 2-1 Egipto es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Pronóstico: Argentina 2-1 Egipto

Argentina vs Egipto: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Argentina vs Egipto, en busca del pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Argentina

Portero: Emiliano Martínez

Defensas: Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández

Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada

Argentina es favorito sobre Egipto en el Mundial 2026 (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

Egipto

Portero: Mostafa Shobeir

Defensa: Karim Hafez, Yasser Ibrahim, Rami Rabia y Mohamed Hany

Mediocampistas: Emam Ashour, Mostafa Ziko, Hamdy Fathy y Marawan Attia

Delanteros: Mohamed Salah y Omar Marmoush

Egipto busca dar la sorpresa ante Argentina en el Mundial 2026. (Lindsey Wasson / AP Photo/Lindsey Wasson)

Argentina vs Egipto: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Argentina vs Egipto se enfrentan en el Mundial 2026 el martes 7 de julio. Transmite ViX a las 10 horas.