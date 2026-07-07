Argentina de Lionel Messi, se enfrenta este martes 7 de julio a Egipto en Atlanta en los octavos de final del Mundial 2026.
Argentina es ligero favorito para avanzar a cuartos de final del Mundial 2026 sobre Egipto, pero no deberá confiarse demasiado ante los africanos.
Argentina vs Egipto: Pronóstico del partido por el pase a cuartos de final del Mundial 2026
Argentina 2-1 Egipto es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
Pronóstico: Argentina 2-1 Egipto
Argentina vs Egipto: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Argentina vs Egipto, en busca del pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
Argentina
- Portero: Emiliano Martínez
- Defensas: Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina
- Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández
- Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada
Egipto
- Portero: Mostafa Shobeir
- Defensa: Karim Hafez, Yasser Ibrahim, Rami Rabia y Mohamed Hany
- Mediocampistas: Emam Ashour, Mostafa Ziko, Hamdy Fathy y Marawan Attia
- Delanteros: Mohamed Salah y Omar Marmoush
Argentina vs Egipto: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?
Argentina vs Egipto se enfrentan en el Mundial 2026 el martes 7 de julio. Transmite ViX a las 10 horas.
- Partido: Argentina vs Egipto
- Fase: Octavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Martes 7 de julio del 2026
- Horario: 10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Atlanta
- Transmisión: ViX