Argentina de Lionel Messi, se enfrenta este martes 7 de julio a Egipto en Atlanta en los octavos de final del Mundial 2026.

Argentina es ligero favorito para avanzar a cuartos de final del Mundial 2026 sobre Egipto, pero no deberá confiarse demasiado ante los africanos.

Argentina vs Egipto: Pronóstico del partido por el pase a cuartos de final del Mundial 2026

Argentina 2-1 Egipto es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Pronóstico: Argentina 2-1 Egipto

Argentina vs Egipto: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Argentina vs Egipto, en busca del pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Argentina

  • Portero: Emiliano Martínez
  • Defensas: Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina
  • Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández
  • Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada
Lionel Messi lideró a la selección de Argentina a octavos de final ante un aguerrido Cabo Verde
Argentina es favorito sobre Egipto en el Mundial 2026 (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

Egipto

  • Portero: Mostafa Shobeir
  • Defensa: Karim Hafez, Yasser Ibrahim, Rami Rabia y Mohamed Hany
  • Mediocampistas: Emam Ashour, Mostafa Ziko, Hamdy Fathy y Marawan Attia
  • Delanteros: Mohamed Salah y Omar Marmoush
Australia vs Egipto: Pronóstico y posibles alineaciones del duelo por el pase a octavos del Mundial 2026.
Egipto busca dar la sorpresa ante Argentina en el Mundial 2026. (Lindsey Wasson / AP Photo/Lindsey Wasson)

Argentina vs Egipto: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Argentina vs Egipto se enfrentan en el Mundial 2026 el martes 7 de julio. Transmite ViX a las 10 horas.

  • Partido: Argentina vs Egipto
  • Fase: Octavos de final
  • Torneo: Mundial 2026
  • Fecha: Martes 7 de julio del 2026
  • Horario: 10 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Atlanta
  • Transmisión: ViX